Becas para estudiar un doctorado en Australia: ofrecen hasta US$36.000 al año Foto: Pexels

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La Trobe University, en Australia, cuenta con una convocatoria para aquellas personas que estén interesadas en estudiar un doctorado en esta institución. Se trata de Project-based Graduate Research Scholarships, una convocatoria que está abierta todo el año hasta completar las plazas disponibles.

Estas becas están vinculadas a proyectos específicos de investigación de la universidad y las personas interesadas deberán contactar al supervisor principal antes de presentar una solicitud formal. “Solo quienes reciban el respaldo del supervisor podrán continuar con la postulación”, se puede leer en su página web. Estos son los requisitos:

📚 ¿En qué consiste la beca?

Una beca valorada en 36.000 dólares anuales (tarifa de tiempo completo de 2026) durante tres años y medio para un doctorado.

Una beca en la matrícula durante cuatro años para estudios de doctorado

Tesis y subsidios de reubicación.

📚 ¿Quiénes pueden postularse a la beca?

Personas interesadas en estudiar un doctorado.

Contar con una maestría.

Los requisitos específicos de ingreso al doctorado y las condiciones particulares dependen del proyecto elegido.

📚 ¿Cuáles son los proyectos disponibles?

Las becas disponibles para proyectos de doctorado permanecerán abiertas hasta que se cubran las plazas.

- Escuela de Ciencias de la Salud, Servicios Humanos y Deporte

PRO-25108 - Hacia la construcción de un sistema hospitalario de atención médica aliada sostenible, resiliente y adecuado a su propósito.

PRO-26139 - Medición de la carga de displasia de cadera: osteotomía periacetabular y rehabilitación codiseñada frente a rehabilitación codiseñada en adolescentes y adultos jóvenes con displasia de cadera: un ensayo controlado aleatorizado (el ensayo controlado aleatorizado HOpE)

PRO-26140 - Apoyo a los participantes del NDIS con discapacidad intelectual para que envejezcan bien.

- Facultad de Medicina Oncológica (Instituto de Investigación Oncológica Olivia Newton John)

PRO-25110 - Desarrollo de inhibidores de HCK

PRO-25114 - Comprensión de la resistencia inherente y adquirida a los inhibidores de la vía MAPK

PRO-25118 - Aprovechamiento de la nanotecnología para mejorar la administración de fármacos y genes.

PRO-25121 - Identificación y abordaje de los factores desencadenantes de la transformación preleucémica

PRO-25122 - Mejora de la inmunovigilancia de las neoplasias mieloides

PRO-26124 - Variación epigenética, biología del cromosoma X y genómica de lectura larga en poblaciones humanas y cáncer.

- Escuela de Informática, Ingeniería y Ciencias Matemáticas

PRO-25117 - Sistemas robóticos de inspección de tanques de agua a gran escala

PRO-25123 - Sensores de presión flexibles y elásticos y sistemas electrónicos blandos para dispositivos biomédicos y portátiles de próxima generación

PRO-25127 - Simulación de líneas de luz de sincrotrón y XFEL mediante aprendizaje automático

PRO-26142 - Visión artificial e inteligencia artificial para la clasificación de pastos mediante drones para apoyar el pastoreo de precisión en la producción lechera.

PRO-26143 - Sensores portátiles basados ​​en IA de borde para el monitoreo en tiempo real del comportamiento y el bienestar de las vacas lecheras.

- Facultad de Educación

PRO-26135 - Comprender el éxito en la retención de docentes en escuelas con alta rotación de personal: un enfoque de estudio de caso

- Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

PRO-26136 - La historia política de la poesía colonial australiana

- Escuela de Psicología y Salud Pública

PRO-25129 - Momentos críticos en las respuestas para niños afectados por el consumo de sustancias en la familia

PRO-26137 - Comprender la seguridad frente a la violencia familiar para las familias de las Primeras Naciones involucradas en litigios ante los tribunales de familia

PRO-26141 - Comprender las desigualdades en el consumo de alcohol

PRO-26146 - Predictores y trayectorias de cambio en la terapia familiar: un estudio de cohorte longitudinal utilizando datos clínicos recopilados de forma rutinaria

- Escuela de Salud Rural La Trobe

PRO-26144 - Daño al ADN con imágenes avanzadas

PRO-26145 - Imágenes de molécula única para la búsqueda de homología de ADN

📚 ¿Cómo postularse?

Los candidatos que cumplan los requisitos serán invitados por su supervisor principal a presentar la solicitud completa para el doctorado y la beca. Es un punto fundamental para poder postularse.

Deberá incluir el código del proyecto correspondiente (PRO-2----) en su solicitud.

Para solicitantes internacionales, deberá seleccionar «Beca de doctorado basada en proyectos» o «Beca de investigación industrial de La Trobe» en su solicitud.

Deberá completar un formulario de declaración de investigación para el proyecto que elijan (solo pueden elegir uno) y adjuntarlo a su solicitud. Asegúrate de cumplir con los requisitos de admisión para el doctorado Elija un proyecto de la lista de opciones disponibles. Compruebe los criterios de elegibilidad y cualquier condición adicional para el proyecto elegido. Envíe un correo electrónico al supervisor principal del proyecto.

Tendrá que incluir los siguientes documentos: Una declaración que describa su interés en el proyecto y sus objetivos de investigación. Una copia de tus expedientes académicos Una copia de su tesis de investigación o cualquier publicación relevante. La hoja de vida.



Si quiere más información, podrá visitar este enlace.

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