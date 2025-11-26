Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Fue a nuestras espaldas”: fundador de la San José habla del caso Juliana Guerrero

Francisco Pareja, fundador y representante legal de la Fundación de Educación Superior San José, responde sobre lo que sucedió con los títulos que fueron otorgados a estudiantes sin tener los requisitos. Insiste en que la responsabilidad es de un solo funcionario, que está siendo investigado, y afirma que la institución está entregando toda la información que exige el Ministerio de Educación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
26 de noviembre de 2025 - 11:51 p. m.
Francisco Pareja, fundador y representante legal de la Fundación de Educación Superior San José.
Francisco Pareja, fundador y representante legal de la Fundación de Educación Superior San José.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Desde septiembre, el nombre de la Fundación de Educación Superior San José empezó a ocupar titulares en los principales medios de comunicación. La razón se centró en los títulos irregulares que, al parecer, esta institución otorgó a Juliana Guerrero, quien aspiraba a ser viceministra de Juventud. Pero las sospechas del Ministerio de Educación no comenzaron con el debate que desataron los “títulos” de Guerrero. Todo inició meses antes, en marzo, cuando la entidad empezó a recibir más quejas de las habituales y decidió echar un vistazo, como

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Juliana Guerrero

Fundación San José

Francisco Pareja

Educación

Premium EE

Fundación de Educación Superior San José

Caso Juliana Guerrero

 

ML (11374)Hace 41 minutos
Crear programas express no suena muy bien y eso solo de por sí ya habla muy mal de su calidad. Además son varios casos como el de juliana. Quedaron muy mal ante el país y perdieron toda credibilidad son una imprenta de titulos chimbos
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.