03 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.

Catatumbo estrena dos nuevos colegios, pero los desafíos apenas comienzan

El Ministerio de Educación y el FFIE entregaron dos de los colegios prometidos durante el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo. La noticia es celebrada en el sector educativo, pero distintos actores advierten que el éxito de estas obras dependerá de atender otros factores clave, como la alimentación escolar o el bienestar docente.

Paula Casas Mogollón

Paula Casas Mogollón

Valentina Matiz Bernal

Valentina Matiz Bernal

