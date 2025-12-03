03 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Catatumbo estrena dos nuevos colegios, pero los desafíos apenas comienzan
El Ministerio de Educación y el FFIE entregaron dos de los colegios prometidos durante el Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo. La noticia es celebrada en el sector educativo, pero distintos actores advierten que el éxito de estas obras dependerá de atender otros factores clave, como la alimentación escolar o el bienestar docente.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación