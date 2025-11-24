Cielos nublados y lluvias marcarán el inicio de semana en Colombia, pronostica el Ideam

Afectados por las inundaciones, lluvias y el desbordamiento del Rio Tunjuelito en el Barrio La Isla del Sol en la ciudad de Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Saque la sombrilla: hoy se esperan lluvias en buena parte del país. El Ideam informó que para este lunes 24 de noviembre habrá “condiciones atmosféricas inestables en varias regiones”, con alta nubosidad y precipitaciones, especialmente en la región Pacífica, el norte de la Amazonía y la Orinoquía, así como en áreas puntuales de la región Andina y del sur del Caribe. Las lluvias podrían intensificarse entre la tarde y la noche.

Según el Ideam, los mayores acumulados de lluvia se registrarían en el sur de Bolívar, occidente de Antioquia, sur de Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, oriente de Caldas, oriente de Risaralda, sur de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Tolima, norte del Huila, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare, Vaupés y Caquetá.

En Bogotá, la mañana inició con cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras en el suroriente. En la tarde, el cielo pasaría de parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias de variada intensidad en el occidente y el norte de la ciudad. Para la noche, se prevén precipitaciones más generalizadas en toda la capital. En otras ciudades del país, el panorama es variado. En Barranquilla se espera una jornada mayormente seca, con cielo poco nublado y la posibilidad de lloviznas breves en la tarde. La temperatura máxima alcanzaría los 33 °C. En Cartagena, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, también con tiempo seco en general y eventuales lloviznas vespertinas; la máxima será de 32 °C. (Vea: Drone Photo Awards 2025: las mejores imágenes tomadas desde el aire)

En Medellín predominará el cielo nublado y podrían presentarse lluvias de distinta intensidad a lo largo del día, con una temperatura máxima cercana a los 27 °C. En Tunja, el cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan lluvias en la tarde y la noche; la máxima será de 19 °C. Bucaramanga tendrá cielo parcialmente nublado y posibles lloviznas ocasionales en la tarde, con una máxima de 28 °C. En Cali, por otro lado, las condiciones serán mayormente nubladas, con lluvias de variada intensidad durante la tarde y la noche; la temperatura máxima rondará los 29 °C.

En cuanto a la actividad en el Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, el Ideam informó que actualmente no hay ondas tropicales ni sistemas ciclónicos activos, y tampoco se anticipa el desarrollo de ciclones en los próximos días.

El país mantiene varias alertas activas por condiciones climáticas y ambientales. Hay 24 municipios con algún nivel de alerta por riesgo de incendios forestales en las regiones Andina, Orinoquía, Caribe y Amazonía. De ellos, 4 están en alerta naranja, principalmente en La Guajira (3 municipios) y Tolima (1 municipio). El panorama es más crítico en materia de deslizamientos: 566 municipios están bajo algún nivel de alerta en casi todas las regiones del país. De estos, 82 se encuentran en alerta roja, especialmente en los departamentos de Chocó (24 municipios), Cauca (11) y Antioquia (8), donde las lluvias recientes han saturado el suelo. (Vea: “Un bosque canta en la infancia de mi oreja”)

También persisten alertas hidrológicas por riesgo de inundaciones y crecientes súbitas en varias áreas hidrográficas. En la región Magdalena–Cauca se reporta una alerta roja general, tres rojas puntuales, además de múltiples alertas naranjas y amarillas. La cuenca del Pacífico registra seis alertas rojas, mientras que el Caribe suma once, junto a otras naranjas y amarillas. Las cuencas del Amazonas y del Orinoco mantienen alertas de nivel medio y bajo, aunque con seguimiento constante debido a las lluvias continuas.

En los mares también se mantienen advertencias. En el Caribe persiste la alerta amarilla por oleaje y vientos en toda la cuenca, además de tiempo lluvioso en el occidente y suroccidente. En el Pacífico colombiano continúa la alerta amarilla por lluvias a lo largo del litoral, así como por oleaje y vientos en las zonas central y sur de la cuenca.