Colegio San Bartolomé La Merced lamenta fallecimiento de estudiante Jaime Moreno

"La luz y el testimonio de Jaime Esteban permanecerán siempre en el corazón de nuestra comunidad", señaló la el Colegio San Bartolomé en un comunicado difundido el 1 de noviembre.

El colegio San Bartolomé La Merced lamentó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, egresado de la promoción 2022, quien murió el 31 de octubre tras ser agredido a la salida de una fiesta de disfraces en el sector de Barrios Unidos, en Bogotá.

“La luz y el testimonio de Jaime Esteban permanecerán siempre en el corazón de nuestra comunidad”, señaló la el Colegio San Bartolomé en un comunicado difundido el 1 de noviembre. En el mensaje, el colegio destacó que Moreno dejó una huella entre sus compañeros y profesores: “Permanece en la memoria su paso por nuestras aulas, su alegría inconfundible y la huella de generosidad y amistad que dejó en quienes tuvimos el privilegio de compartir con él”.

El plantel educativo también manifestó su solidaridad con la familia y seres queridos del joven. “Hoy nos unimos en oración por su eterno descanso y extendemos a su familia nuestro más sincero abrazo de solidaridad y esperanza”, añadió.

La muerte de Moreno Jaramillo, de 20 años, ha causado conmoción entre la comunidad educativa y universitaria. El joven cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes, que también lamentó su fallecimiento y aseguró haber activado sus protocolos de acompañamiento psicológico y jurídico para los estudiantes.

En su comunicado, la universidad reafirmó su compromiso con el bienestar de su comunidad y su disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. “Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”, señaló.

Según informó la Unidad Investigativa de El Tiempo, Moreno se encontraba en proceso de búsqueda de sus prácticas profesionales. Sus allegados y docentes lo describieron como un estudiante brillante, amable y comprometido con su formación. “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban y haber contribuido en su formación siempre fue motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia”, escribió uno de sus profesores en redes sociales.

El caso está siendo investigado por las autoridades judiciales, mientras familiares y amigos exigen esclarecer las circunstancias de la agresión. La comunidad Bartolina, por su parte, pidió recordar a Moreno desde la esperanza y la empatía que, aseguran, siempre lo caracterizaron.

