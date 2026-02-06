Colfuturo abrió convocatoria para maestrías y doctorados, esta vez sin recursos del Estado

Las aplicaciones estarán abiertas hasta el próximo 2 de marzo. Foto: Pixabay

La Fundación Colfuturo abrió su convocatoria para estudiar maestrías y doctorados en el exterior mediante créditos-beca. Tras 19 años de cooperación con el Estado, esta es la primera convocatoria que la fundación realiza únicamente con recursos propios.

“Sabemos que formarse en el exterior no solo ayuda a crecer profesionalmente, sino que permite ampliar la mirada, traer nuevas ideas y convertir los retos de Colombia en oportunidades porque cada persona que estudia en el exterior regresa con conocimiento que fortalece las instituciones, las comunidades y el desarrollo del país”, dijo Jerónimo Castro, director de Colfuturo, en un comunicado.

La convocatoria abrió hoy y estará disponible para recibir postulaciones hasta el 2 de marzo. La modalidad de crédito-beca ofrece recursos por hasta USD 50.000 para cubrir costos de matrículas, seguros médicos, pasajes aéreos, sostenimiento y materiales.

El requisito que deben cumplir los beneficiarios para obtener la beca por el 25 % de esos recursos es graduarse, regresar a Colombia y permanecer aquí por tres años. Los programas de maestría y doctorado pueden ser elegidos en cualquier área de aprendizaje, de acuerdo con Colfuturo. Los aspirantes a cursar una especialidad médica también pueden postular.

Para aplicar al crédito-beca de Colfuturo es necesario tener ciudadanía colombiana, diligenciar un formulario de inscripción, contar con un título de pregrado, certificar que se presentó o ya fue admitido en un programa de posgrado en el exterior y redactar un ensayo que sustente la postulación.

“Adicionalmente, las personas beneficiarias pueden acceder a becas otorgadas por más de 130 universidades con las que la Fundación tiene convenios de cooperación, las cuales van del 100 % al 10 % en el valor de la matrícula. Tan solo el año pasado, el 59 % de las personas seleccionadas optó por una de las universidades de convenio, lo que representó USD 5,6 millones en becas otorgadas directamente por estas instituciones”, aseguró la fundación.

Si usted es seleccionado como beneficiario, también deberá certificar el conocimiento de un segundo idioma como parte de los requisitos para acceder a los recursos.

Hay dos páginas web que debe tener en cuenta durante su proceso de postulación. La primera es la página de la convocatoria, en donde encontrará los requisitos y el paso a paso para postular. Allí se recibirán las inscripciones hasta el 2 de marzo y se dará a conocer el listado de beneficiarios el miércoles 10 de junio.

Además, entre martes y jueves de todas las semanas hasta el cierre de las postulaciones, Colfuturo realizará webinars en los que se explicarán detalles y se resolverán dudas sobre cómo tener una aplicación exitosa al crédito-beca. Puede consultarlos dando clic aquí.

