Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Becas completas, pero menos beneficiarios: el plan de Minciencias para sustituir Colfuturo

Con una inversión de COP 368.000 millones, la cartera liderada por Yesenia Olaya Requene anunció su nueva política para entregar becas completas a estudiantes de maestría y doctorado. A diferencia de los “créditos becas” de Colfuturo que priorizaban las maestrías en el exterior, Minciencias hará énfasis en doctorados en universidades colombianas. Solo el 9 % de los recursos serán destinados a maestrías y no habrá becas para este tipo de programas en el exterior.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ciencia
26 de enero de 2026 - 08:55 p. m.
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de una rueda de prensa que se presentó el lunes 29 de diciembre para explicar lo que pasará con los Créditos Beca de Colfuturo.
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de una rueda de prensa que se presentó el lunes 29 de diciembre para explicar lo que pasará con los Créditos Beca de Colfuturo.
Foto: Terumoto Fukuda

El Ministerio de Ciencias dio a conocer este lunes los detalles de la política a la que destinará los recursos que antes eran invertidos en Colfuturo, con miras a financiar la formación en maestrías y doctorados dentro y fuera del país. Se trata de COP 368.000 millones comprometidos entre 2026 y 2030 para financiar becas.

“Esta declaratoria tiene como objetivo mejorar la disponibilidad y calidad del capital humano altamente calificado en Colombia, mediante el incremento y mejor direccionamiento de la inversión pública en la formación de alto...

Por Redacción Ciencia

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Colfuturo

Becas Minciencias

Becas para estudiar maestria

Becas doctorados

Noticias de ciencia

Noticias de educación

Estudiar en el exterior

Maestrías en el exterior

Noticias

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.