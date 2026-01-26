Becas completas, pero menos beneficiarios: el plan de Minciencias para sustituir Colfuturo

Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el marco de una rueda de prensa que se presentó el lunes 29 de diciembre para explicar lo que pasará con los Créditos Beca de Colfuturo. Foto: Terumoto Fukuda

El Ministerio de Ciencias dio a conocer este lunes los detalles de la política a la que destinará los recursos que antes eran invertidos en Colfuturo, con miras a financiar la formación en maestrías y doctorados dentro y fuera del país. Se trata de COP 368.000 millones comprometidos entre 2026 y 2030 para financiar becas.

“Esta declaratoria tiene como objetivo mejorar la disponibilidad y calidad del capital humano altamente calificado en Colombia, mediante el incremento y mejor direccionamiento de la inversión pública en la formación de alto...