¿Cómo subir de nivel en el escalafón docente en Colombia? Requisitos y beneficios

Imagen de referencia. El proceso de ascenso continúa siendo meritocrático, basado en la evaluación del desempeño, la formación y la experiencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Decreto-Ley 1278 de 2002, conocido como el Estatuto de Profesionalización Docente, sigue siendo el régimen vigente para los educadores vinculados al servicio educativo estatal. Este establece los criterios de ingreso, permanencia, evaluación, ascenso y retiro del personal docente y directivo docente.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el escalafón está compuesto por tres grados (1, 2 y 3) y por niveles salariales dentro de cada grado. Los ascensos se otorgan con base en la formación académica, la experiencia y los resultados de las evaluaciones anuales de desempeño y competencias.

Cambios recientes: decretos de 2025

Aunque el Decreto 1278 sigue vigente, en 2025 se introdujeron ajustes normativos que modifican los procesos administrativos de ascenso y reubicación. El más importante es el Decreto 0953 de 2025, que reglamenta la convocatoria nacional de evaluación para ascenso o reubicación salarial.

Según el Ministerio de Educación y la Función Pública, este decreto mantiene la estructura de evaluación pero actualiza los criterios de mérito y desempeño profesional. Los docentes que aprueben podrán subir de nivel en el escalafón o mejorar su ubicación salarial dentro del mismo grado, dependiendo de su nivel de formación y tiempo de servicio.

A su vez, el Decreto 0596 de 2025 fijó los incrementos salariales correspondientes para los docentes regidos por el Decreto 1278, alineando los ascensos con el reajuste salarial anual del sector público.

Requisitos para ascender en 2025

Para participar en el proceso de ascenso o reubicación salarial, los docentes deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Estar inscritos en el escalafón docente del Decreto 1278 de 2002. Haber obtenido calificación sobresaliente o satisfactoria en la evaluación de desempeño durante el año anterior. Contar con los títulos académicos exigidos para el grado al que aspiran (licenciatura, especialización, maestría o doctorado). Aprobar la evaluación de competencias diseñada por el ICFES o la entidad que defina el Ministerio de Educación.

Los procesos de evaluación se realizan de forma periódica y nacional, y la convocatoria se publica oficialmente en la página del Ministerio de Educación Nacional (www.mineducacion.gov.co) y el portal de la Función Pública (www.funcionpublica.gov.co).

Beneficios del ascenso

El ascenso o reubicación en el escalafón implica una mejora en el salario básico mensual, acceso a mayores estímulos económicos por formación y desempeño, y la posibilidad de postularse a cargos directivos o de coordinación académica.

Según el Ministerio de Educación, los incrementos pueden variar entre un 12 % y un 24 %, dependiendo del grado alcanzado y la titulación del docente. Además, el ascenso se refleja en las prestaciones sociales y pensionales.