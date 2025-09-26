¿Cómo subir de nivel en el escalafón docente? Estos son los requisitos y beneficios

El escalafón docente define la remuneración que reciben los maestros de los colegios públicos y oficiales en Colombia. Acá le contamos en detalle cómo postularse a ascensos y los requisitos para hacerlo. Foto: Alcaldía de Bogotá

En Colombia existe un sistema de calificación en el que se evalúa a los docentes, de acuerdos a sus competencias, nivel de formación y otros criterios, y con el que se define principalmente su remuneración por su labor en los colegios públicos y oficiales del país.

En concreto, este escalafón está definido como “el sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes estatales de acuerdo con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias, constituyendo los distintos grados y niveles que pueden ir alcanzando durante su vida laboral y que garantizan la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional”.

Lo invitamos a leer: Senado aprueba reforma a la Ley 30, clave para el presupuesto de las universidades públicas.

El escalafón docente, definido en la Ley 1278 de 2002 (aunque está regido por otras normativas recientes) se conforma de tres grados, que cuentan cada uno con cuatro niveles salariales (A-B-C-D). De acuerdo con esta calificación, que representa elementos como la formación académica y, entre otros puntos, la experiencia del docente, se determina la retribución de los educadores en las instituciones educativas públicas.

¿En qué consisten estos grados? Según ha detallado el Ministerio de Educación, el grado 1 corresponde a “normalista superior o tecnólogo en Educación”, el grado 2 a “licenciado en Educación o profesional con especialización en educación” y el grado 3 a “licenciado o profesional con maestría o doctorado”.

📚¿Cuáles son los beneficios de subir en el escalafón docente?

El beneficio central de subir en el escalafón docente es que la remuneración salarial aumenta de acuerdo con el grado y nivel en el sistema. Como puede ver en la tabla a continuación, estos son los salarios para 2025 de los maestros en Colombia, de acuerdo con su calificación en el sistema. Tenga en cuenta que estos salarios son actualizados anualmente, por lo que sus valores pueden variar.

En ese sentido, tenga en cuenta que los profesores “no escalafonados" reciben salarios diferentes. Estos van desde $1,5 millones, para los bachilleres, hasta $2,4 millones, para los profesionales universitarios. Por su parte, a medida que se adquiere un mejor nivel en el escalafón docente, también se remuneran mejor las horas extra, que, en los niveles más altos, se pagarán a $21.026.

Vale señalar que el Estado tiene la responsabilidad estimular a la especialización, a la investigación y a la innovación. “En aquellas entidades territoriales donde exista carencia de docentes especializados en determinadas áreas del conocimiento, podrán concederse estímulos a los docentes vinculados, especialmente a los normalistas, que deseen cursar estudios universitarios de profesionalización o especialización en dichas áreas, a través de comisiones de estudio o pasantías”, se lee en la Ley 1278 de 2002

👩‍🏫Estos son los requisitos para participar en los concursos de ascenso

Para aquellas personas interesadas en participar en procesos de ascenso de grado o de reubicación, estos son los requisitos que deben cumplir:

Estar inscrito en el Escalafón Docente y ejerciendo efectivamente el cargo con derechos de carrera, Haber cumplido tres años de servicio efectivo continuos o no continuos, contados a partir de la fecha de la primera posesión en periodo de prueba, Haber obtenido una calificación mínima del sesenta por ciento (60%) en las últimas dos evaluaciones anuales de desempeño que haya presentado.

¿Cómo se surten las inscripciones o actualizaciones de los docentes en el escalafón? Según se precisa en el Decreto 953 de 2025, los maestros deberán participar en los concursos y superar la evaluación. Por su parte, será responsabilidad de las entidades territoriales inscribirlos o actualizar su nivel una vez se conozcan los resultados.

Si desea conocer la reglamentación más reciente sobre este tema, lo puedes a través de este enlace.

Así quedó el incremento salarial para los docentes

A principios de julio, el Gobierno Nacional anunció que los docentes recibirán un incremento salarial anual adicional del 3 % en relación con el que se establezca para el resto de los empleados públicos, como parte de los acuerdos de nivelación salarial de los maestros en el sector oficial.

“Este incremento, sumado a lo acordado en la negociación sindical de 2023, representa para los docentes un aumento salarial del 6% entre el 2024 y el 2028”, precisó el Ministerio de Educación, a través de un comunicado.

¿Cómo se aplicará el aumento? De acuerdo con el Mineducación, este será distribuido en los próximos tres años, asignando 0.4% en 2026, 1.3% en 2027 y 1.3% en 2028. “Asimismo, con el fin de avanzar en el cierre de brechas salariales de los docentes, el Gobierno asignará un reconocimiento especial equivalente a 0.5 puntos porcentuales por cada periodo de tres años adicionales que los y las educadoras tengan con respecto a su último ascenso. Este porcentaje será diferido a tres años: en 2026 el 17 %, en 2027 el 40 % y 2028 el 43 %”, explica la entidad, a través de un comunicado.

Estos acuerdos hacen parte de las negociaciones colectivas de 2025, en el que ocho sindicatos de maestros y el Ministerio de Educación llegaron a diferentes acuerdos sobre la remuneración de docentes, la protección de maestros en zonas vulnerables, revisar la asignación básica de maestros provisionales, el aumento del personal de planeta, mejorar el Plan de Alimentación Escolar y el funcionamiento del Fondo del Magisterio, entre otros puntos.

Como se lee en el acta de acuerdos, compartida por Fecode, el Ministerio de Educación convocará en los próximos meses una serie de meses con diferentes entidades nacionales y locales para determinar la viabilidad técnica, jurídica y presupuestal de los varios acuerdos, entre ellos el aumento de la remuneración de los docentes en Colombia, según lo acordado.

En esta línea, se establece que dentro de la propuesta para la modificación de la Ley de Competencias del Sistema General de Participaciones (SGP) se establecerá, dentro de la “canasta educativa”, nuevas asignaciones para aumentar las plantas en las instituciones educativas y mejorar el bienestar de los docentes.

