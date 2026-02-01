Con esta beca puede ir a territorio francés a enseñar español

La convocatoria ofrece 60 cupos a colombianos. Foto: Olympics

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el pasado 10 de diciembre, Icetex abrió una convocatoria para colombianos que les permite viajar a territorio francés para ser asistentes o auxiliares de docencia en colegios de primaria o de bachillerato.

La convocatoria, que estará abierta hasta el 5 de marzo a las 5 p.m., está hecha en convenio con el Gobierno francés y la idea es que, quienes resulten beneficiados, vayan a ese país durante siete meses. La fecha de inicio del programa es el 1 de octubre de 2026; y terminará el 30 de abril de 2027.

Como se lee en la página del Icetex, el objetivo del programa es “brindar la oportunidad a futuros difusores de la cultura francesa en Colombia de profundizar en el conocimiento de dicha cultura y participar en el proceso de enseñanza de español en colegios de primaria y secundaria, llevando la cultura colombiana y latinoamericana a los alumnos franceses”.

¿Cuáles son los requisitos?

Quienes apliquen a la convocatoria deberán tener, mínimo, 21 años, y máximo 35 años al 31 de diciembre 2026.

Además, deben cumplir algunas de las siguientes condiciones:

Deben estar inscritos en los últimos dos (2) semestres de la carrera de filología, lenguas modernas con énfasis en lengua francesa o afines, y que se estén preparando para ser docentes de francés.

Ser profesionales recién egresados “que hayan finalizado materias u obtenido el diploma en los dos últimos años a la fecha de cierre de la convocatoria”, de las carreras mencionadas.

Ser estufiantes de maestría en Colombia en “áreas relacionadas con educación, lingüística o enseñanza de una segunda lengua con énfasis en francés”.

Así mismo, los aspirantes deben haber obtenido, mínimo, un promedio de notas de 3.7/5.0 durante el pregrado.

A la convocatoria también pueden aplicar personas que acrediten, mínimo, doce meses de experiencia laboral en la enseñanza de francés. Debe certificar, además, un nivel B1 de esa lengua.

¿Qué financia la beca?

El programa está otrogando sesenta cupos a colombianos, a las cuales se les otorgará una suma mensual que depende del territorio francés al cual elijan ir los aspirantes.

Si va a la Francia metropolitana: 780-815€ netos según la región

Si va a La Réunion, Mayotte: 1200€ netos

Si va a Guadalupe, Guyana y Martinica: 1100€ netos

Nouvelle-Calédonie: 1500€ netos

Para consultar los requisitos completos y los documentos que debe llevar, puede consultar este enlace.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚