Con tutela, Mineducación pide grabaciones de la elección del rector de la U. Nacional

Todos esos documentos, dice Vergara, no han sido entregados Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La ministra de Educación, Aurora Vergara, y quien preside el Consejo Superior de la Universidad Nacional (CSU) de Colombia, pidió este viernes a través de una acción de tutela, el acta y la grabación de la sesión del CSU en la que José Ismael Peña fue elegido como nuevo rector de ese centro educativo.

Dicha sesión se llevó a cabo el pasado 21 de marzo. La ministra relata que ha pedido ajustes al acta desde el pasado 15 de abril, cuando recibió por primera vez el acta para su firma. “El 21 de abril de 2024, la Secretaría Técnica del CSU a través de comunicación electrónica, remitió nueva versión del proyecto del acta de sesión del 21 de marzo, incorporando algunos de los ajustes solicitados”, se puede leer en la tutela.

Sin embargo, el 26 de abril la ministra hizo nuevas observaciones y solicitó, además, obtener la copia de la grabación (en audio) de la sesión “con el fin de confrontar el contenido del documento con las deliberaciones que se suscitaron en el desarrollo de esta”. También solicitó copia de las actas de la sesión del CSU en las cuales han sido designados los tres últimos rectores de la Universidad.

Todos esos documentos, dice Vergara, no han sido entregados. La ministra señala que la Secretaría Técnica de la Universidad “carece de los requisitos para negar la información solicitada”, pues, entre otras cosas, “no es viable aducir que la información solicitada tiene reserva frente a un integrante (ella misma) del organismo que produce la información”. “Carece de razonabilidad que los miembros del organismo tengan vedado el acceso a la información y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones, más aún cuando se trata de documentos e información producidos por los mismos Consejeros”.

La ministra Vergara no ha firmado el acta pues, como supo El Espectador, considera que no cumple con la petición de transparencia que la comunidad educativa ha realizado. En el documento, le dijeron desde esa cartera a este diario, las intervenciones durante la sesión no están identificadas y se limitan a señalar “un consejero dijo” o “una consejera votó”, por poner un par de ejemplos. Una versión posterior sí identificaba las participaciones de las consejeras, pero solo de las que fueron delegadas por el presidente Gustavo Petro.

“Las discusiones que se dan en el marco del CSU en el marco de un ejercicio democrático, deben ser transparentes y públicas para la comunidad universitaria, en particular, y para el país, en general”, defendió Vergara en uno de los últimos comunicados que su cartera publicó. En él enfatiza en que ni ella ni las dos delegadas del presidente la han firmado porque consideran que el acta todavía no es transparente.

Fue en ese contexto en el que José Ismael Peña decidió este jueves posesionarse ante la Notaría 14 como nuevo rector ante siete testigos y la notaria Érika Andrea Macías.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚