Concurso de ascenso docente 2026: valor del PIN y lista de profesores habilitados

Un extenso listado de docentes en todo el país está habilitado para participar. Foto: Ministerio de Educación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación está adelantando un nuevo concurso de ascenso en el escalafón para docentes en Colombia. El proceso se está preparando desde septiembre, cuando la entidad publicó oficialmente la resolución que dio apertura al concurso.

Allí también se estableció un cronograma para las actividades previas y la fecha en la que se llevará a cabo la evaluación de los docentes, clave para determinar quiénes podrán ascender en el escalafón.

El cronograma establece que para octubre el Mineducación tenía la obligación de publicar el listado de docentes que estarán habilitados para participar en el concurso.

Ese listado ya se encuentra publicado en la página web que el Ministerio de Educación ha destinado para la información de este concurso. En el documento de encuentran los números de documento de los docentes habilitados, separados por departamento. Puede acceder a ese listado en este enlace.

En la página web en la que se publica la información sobre el concurso también se encuentran detalles sobre cómo hacer el proceso de preinscripción, el pago de los derechos de inscripción y la formalización de la inscripción al concurso docente.

De acuerdo con la información publicada allí, se establece como parte del proceso de preinscripción que “para participar en el proceso de evaluación de educadores para ascenso de grado o reubicación salarial debo adquirir un derecho de participación equivalente a 5,7 UVB ($ 65.800) valor respecto del cual conozco y acepto que NO será reembolsable por ningún motivo".

El pago puede realizarse en entidades bancarias o por medio de transacción virtual. En el caso de la primera, deberá hacerse al menos un día hábil antes del cierre definitivo de las inscripciones. Para el pago virtual, deberá hacerse 30 minutos antes del cierre.

La resolución publicada por el Mineducación establece que la fecha límite para el pago será el 14 de noviembre. Luego de esto, los docentes tendrán hasta el 20 de noviembre para formalizar su inscripción y seleccionar el lugar en el que quieren realizar su examen.

El concurso está a cargo de la Universidad de Antioquia y puede consultar todos los detalles de su aplicación dando clic aquí.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚