“No pensamos en una revancha, sino en construir un pacto en la U. Nacional”: Ismael Peña

Nuevo rector de la Universidad Nacional
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Una de las primeras cosas que dice Ismael Peña cuando recibe a El Espectador en una oficina, en el tercer piso de un edificio en el nororiente de Bogotá, es que ya lo pueden llamar rector. “A diferencia de hace unos meses, cuando conversamos, ya es claro que soy el rector de la Universidad Nacional”, dice y sonríe. Luego, toma una llamada de otro académico para recibir una nueva felicitación.
La decisión que tomó el Consejo de Estado de anular el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de esa universidad, le permitió a Peña retomar el...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
