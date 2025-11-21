Logo El Espectador
Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No pensamos en una revancha, sino en construir un pacto en la U. Nacional”: Ismael Peña

Tras un año de discusiones jurídicas, el profesor Ismael Peña tiene todo listo para asumir la rectoría de la Universidad Nacional. Cree que, luego de la decisión del Consejo de Estado, tiene el camino libre para llegar al cargo. En esta entrevista explica qué cambios quiere hacer y qué opina de la Constituyente que se adelanta en la institución.

21 de noviembre de 2025 - 08:14 p. m.
Nuevo rector de la Universidad Nacional
Nuevo rector de la Universidad Nacional
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Una de las primeras cosas que dice Ismael Peña cuando recibe a El Espectador en una oficina, en el tercer piso de un edificio en el nororiente de Bogotá, es que ya lo pueden llamar rector. “A diferencia de hace unos meses, cuando conversamos, ya es claro que soy el rector de la Universidad Nacional”, dice y sonríe. Luego, toma una llamada de otro académico para recibir una nueva felicitación.

La decisión que tomó el Consejo de Estado de anular el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de esa universidad, le permitió a Peña retomar el...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
Jesus Barrera(25812)Hace 21 minutos
Este peña si es cara dura, ya olvidó que por la manera como fue nombrado, a pesar de que el Consejo de Estado haya declarado válido su nombramiento, la Universidad estuvo en paro cuatro meses. Ese es el logro de este señor
sebastian metaute(52892)Hace 23 minutos
lo propio sería elegir otra persona.
Ptolomeo(73769)Hace 30 minutos
Palabras y más palabras. Ya veremos como empieza a cambiar decanos, programas y todo lo dejado por Munera, se va una rosca entra otra rosca y a acabar y arrasar con todo lo. anterior que dejo el rector saliente porque ya es otra visión y otros formas de hacer las cosas. Sufre el estudiantado, los profesores, y la reputación misma de la UN quedará en entre dicho. Será un eterno hacer y deshacer destruyendo lo poco bueno de esta alma mater
Belcebú(10227)Hace 47 minutos
Esa universidad podría ser mucho mejor si el rector no fuera elegido por sus habilidades politiqueras sino por sus méritos académicos y administrativos. Además, no debe permitirse que el presidente le meta la mano al nombramiento de rector, que se respete la autonomía universitaria.
Carlosé Mejía(19865)Hace 58 minutos
Por supuesto Leopoldo Múnera no era ni es el hombre. Ya lo dejó claro y de manera perentoria la providencia del Consejo de Estado. Pero Ismael Peña tampoco. En fin, la UN se va a ver en grandes aprietos...
  • Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 39 minutos
    Tristemente de acuerdo. Recuerdo un grafiti en un baño de la Facultd de Económicas: "Qué gobiernen las ptas ya que sus hijos no pudieron".
