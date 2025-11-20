Consejo de Estado tumba la resolución que nombró a Múnera como rector de la U. Nacional

Leopoldo Múnera tras su designación en 2024. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Este jueves, 20 de noviembre, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, luego de que el proceso fuera demandado en 2024. La decisión fue informada por el alto tribunal en un comunicado, pero en el momento de publicación de esta nota no se conoce el texto de la sentencia completa.

“La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de única instancia de la fecha, declaró la nulidad de la Resolución 068 del 6 de junio del 2024, por medio de la cual se designó al señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el período institucional 2024-2027″, informó el alto tribunal en un comunicado.

De acuerdo con el comunicado del Consejo de Estado, la decisión consideró que el proceso de elección de rector de la Universidad Nacional terminó el 21 de marzo de 2024, cuando se designó a José Ismael Peña. Teniendo en cuenta eso, el alto tribunal aseguró que el Consejo Superior Universitario, máximo órgano de decisión de la institución, “aplicó en forma errónea el artículo 41 de la Ley 1437 del 2011, norma que si bien permite la corrección de irregularidades en las actuaciones administrativas, dispone que ello es procedente únicamente antes de la expedición del acto definitivo con que culmina el trámite, lo cual, en el presente asunto, ocurrió con el nombramiento antes mencionado y en la fecha señalada”.

Vale recordar que, junto con este expediente, el Consejo de Estado decidió, a principios de septiembre de 2025, no anular la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional, aunque aclaró que este fallo no significaba su retorno al cargo. La decisión fue tomada por la misma sección que hoy declara nula la designación de Múnera.

El Consejo de Estado también dijo que el Consejo Superior Universitario, buscando corregir una irregularidad, “actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de la que se revisten los actos administrativos, incluidos los de elección o nombramiento, la cual puede desvirtuarse exclusivamente a través de una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Teniendo en cuenta esos argumentos, el tribunal consideró que el proceso realizado por la Universidad Nacional, tras designar a José Ismael Peña, terminó por afectar la elección de Leopoldo Múnera, “razón suficiente para encontrar acreditados los cargos de nulidad propuestos en la demanda”.

La polémica detrás de la designación del rector de la Universidad Nacional

El complejo camino hacia la rectoría de la Nacional, la universidad pública más importante del país, se remonta a marzo de 2024, cuando, tras más de nueve horas de deliberación, el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de decisión de las universidades estatales, designó a Peña para ocupar el cargo.

Peña, quien era el vicerrector de la sede de Bogotá, se posesionó ante una notaría, a pesar de que la comunidad universitaria rechazó la decisión, se organizaron una serie de protestas y la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, se negó a dar el aval de esta designación.

En la demanda presentada ante el Consejo de Estado en contra de la designación de Peña, los accionantes (entre los que se encuentran Erick Adrián Velasco, Leopoldo Múnera, Alberto Yepes, Rodrigo Uprimny y Cristian Estiben Dulcey) argumentaron que se habría violado las normas estatutarias de la universidad durante el proceso de designación de Peña, en particular por el método que usaron los representantes del CSU para elegirlo.

Como ya hemos contado en las páginas de este diario, se habría empleado el método Borda, una aplicación práctica de la teoría de juegos. Para entenderlo mejor piense que tres personas (P1, P2 y P3) van a votar por cuatro candidatos (Ca, Cb, Cc y Cd) y deben elegir a la persona con más votos, pero, además, tienen que votar dos veces. De entrada los electores saben que los votos van a ser: P1 por Ca, P2 por Cb y P3 por Cc y, como tienen que votar dos veces, en su primera elección lo más probable es que voten también por el D. Al final, Ca, Cb y Cc tendrán un voto, mientras que Cd obtendrá tres, siendo el ganador de la contienda.

A pesar de las críticas, esta metodología es válida, ya que la Ley 30 no establece un mecanismo específico para la elección de rector y otorga libertad al CSU para definirlo. Por ello, la votación puede ser directa, compuesta o ponderada. Y esto fue confirmado por el Consejo de Estado.

“Como fundamento de su decisión, la Sala de lo Electoral concluyó que se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Peña Reyes se adoptó con las mayorías requeridas y, además, se aplicó en debida forma”, afirmó la Sección Quinta del Consejo de Estado.

