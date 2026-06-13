Consulte si fue admitido a la Universidad de Antioquia para el segundo semestre de 2026

Imagen de referencia. Campus de la Universidad de Antioquia. Foto: Universidad de Antioquia

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Ya están disponibles los resultados del examen de admisión de la Universidad de Antioquia para todas sus sedes. A excepción de algunas carreras, los aspirantes a estudiar un pregrado en esta institución ya pueden conocer si fueron admitidos o no.

La Universidad de Antioquia ofrece, para el segundo semestre de 2026, un total de 5.102 cupos en 111 programas académicos, distribuidos entre su campus principal, en Medellín, y sus campus regionales.

Los cupos están distribuidos en 3.325 para programas presenciales y 160 para programas virtuales, situados en el campus de Medellín; mientras que para las sedes regionales hay 852 cupos presenciales y 690 en modalidad virtual.

Adicionalmente, la convocatoria para este segundo semestre del año cuenta con 75 cupos para los programas virtuales de Creación Digital y Español como Lengua Extranjera.

Para consultar los resultados, los aspirantes deben ingresar a la página web que la UdeA designó para este proceso. Allí debe ingresar su número de documento para consultar el puntaje obtenido en la prueba de admisión y si fue admitido, ya sea a un cupo para el campus de Medellín o a uno de los campus regionales.

La excepción son las carreras de artes escénicas y música, pues los aspirantes a estos programas conocerán los resultados solo hasta el próximo 30 de junio.

Además, los estudiantes que se hayan inscrito bajo la modalidad de reingreso podrán consultar sus resultados hasta el próximo 18 de junio, así como quienes se inscribieron para la Licenciatura en Educación Básica Primaria-Normalistas Superiores.

Para los aspirantes que no logren un cupo durante este proceso de admisión, la UdeA ofrece una serie de alternativas que pueden consultar en otro de sus portales web.

Una de ellas es la posibilidad de lograr un cupo en la modalidad de Educación Flexible. Esta consiste en que los aspirantes de algunos programas podrán inscribirse en algunos cursos de los primeros semestres de dichas carreras. Luego, puede participar en un proceso de promoción para llegar a ser estudiantes regulares.

Otras opciones son cursos preuniversitarios, semilleros y preparatorios para algunos programas puntuales.

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