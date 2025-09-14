Continúa polémica por entrega de refrigerios diferentes a colegios públicos y privados en Bogotá

Durante un evento de la Secretaría de Educación se entregaron refrigerios distintos a estudiantes de colegios públicos y privados, hecho que el Ministerio de Educación calificó como “discriminatorio”. El Distrito, por su parte, se defendió argumentando que se trató de un ‘error’ que no volverá a repetirse. Foto: Mineducación

Este fin de semana estalló una polémica en Bogotá debido a la entrega de refrigerios diferentes a estudiantes de colegios públicos y privados en Bogotá durante un evento de Simulación de la Organización de las Naciones Unidas (Simonu), organizado por la Secretaría de Educación de la administración de Carlos Fernando Galán.

La situación se presentó durante la edición número 13 de Simonu, realizada el 11 y 12 de septiembre en el colegio Enrique Olaya Herrera, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, que reunió a estudiantes de 200 instituciones educativas de la ciudad. No obstante, varios participantes denunciaron a través de redes sociales que, en uno de los recesos, los alumnos de colegios públicos recibieron un refrigerio de menor calidad que el entregado a los de colegios privados.

“Los estudiantes de colegios públicos tenían sus alimentos almacenados en bolsas de basura, y se evidenciaba una clara diferencia nutricional frente a lo que recibieron aquellas personas de instituciones privadas”, expresó un estudiante en un video divulgado en redes sociales.

Otra alumna denunció que era clara “la desigualdad en los alimentos. Además, para hacerles entrega del refrigerio, llamaban a los estudiantes de colegios privados a un lugar distinto que al de los colegios distritales”.

Ante estos hechos, un grupo de estudiantes realizó una protesta el pasado viernes 12 de septiembre para exigir un trato equitativo para los estudiantes de colegios distritales. Esto último, junto con denuncias en redes sociales, fueron calificados por la Secretaría de Educación como un “sabotaje con intereses particulares [que] afectaron la experiencia de cientos de estudiantes que se prepararon durante todo el año para este encuentro”.

Posteriormente, al conocerse más denuncias, esta situación fue rechazada por concejales de la ciudad y también por el Ministerio de Educación, que lo calificó como un “acto de discriminación de la Alcaldía de Bogotá en contra de los niños y niñas” de colegios públicos".

“Esta situación de confirmarse, vulnera el principio de igualdad que debe regir en todo espacio educativo y contradicen el sentido de convivencia y participación. La educación no puede reproducir lógicas de exclusión ni enviar mensajes de clasismo a los estudiantes”, expresó la cartera de Educación, a través de un comunicado.

Además de esto, el Ministerio de Educación anunció que envió unas preguntas a la Secretaría de Educación de Bogotá para aclarar estos hechos.

“Se trata de un claro ejercicio de discriminación a los niños y niñas de los colegios oficiales de Colombia. Le hemos pedido al alcalde y a la secretaria que cuando hagan este tipo de evento, aseguran la calidad de los alimentos de los estudiantes. Por eso hemos enviado un oficio, la Secretaría de Educación, pidiendo información sobre este suceso”, indicó Sebastián Rivera Ariza, Director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.

Esto dice la Secretaría de Educación de Bogotá

Ante los cuestionamientos por la entrega diferenciada de refrigerios, la Secretaría de Educación publicó un video en el que presentó su versión de lo ocurrido durante el evento.

Según sostiene Diego Escallón, subsecretario de Integración Interinstitucional, “las denuncias no son del todo ciertas”. Según explicó el funcionario, a los estudiantes de colegios públicos se les entregó el refrigerio del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, como la ley prohíbe que los alumnos de instituciones privadas reciban alimentos del PAE, la Secretaría contrató a un operador adicional para atenderlos.

“Como los alimentos fueron entregados por dos operadores distintos, sí hubo algunas diferencias en la entrega y en el empaque de uno de los seis refrigerios. Jamás nuestra idea fue tratar de manera diferente a los colegios públicos y privados”, aseguró Escallón. “Queremos expresarles nuestras disculpas y decirles que esto no va a volver a presentarse”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, reiteró, en su cuenta de X, que “la situación que se presentó fue un error que se generó por contar con dos operadores de alimentación diferentes, error, que ya reconocimos. Mi deber es con las niñas, los niños y los jóvenes, con quienes nos disculpamos y a los que siempre ponemos en el centro de nuestras acciones”.

