Contraloría advierte que faltan COP $1,3 billones para financiar el PAE de 2026

El ente de control aseguró que el desfinanciamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE) impide la atención de 1,6 millones de estudiantes que se encuentran por fuera de la estrategia.

La Contraloría advirtió que continúan problemas de la desfinanciación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia, e indicó que hacen falta cerca de COP $1.3 billones para cubrir a la totalidad de los estudiantes del sistema público en 2026.

“La Contraloría ha venido observando con preocupación la continua insuficiencia de recursos para el desarrollo del programa. En 2026 se requieren COP $1.3 billones adicionales para cobijar los 1,6 millones de estudiantes que no reciben actualmente el programa”, manifestó Andrey Rodríguez, contralor delegado para el sector Educación.

Esta alerta de la Contraloría se dio durante un foro nacional para mirar la evolución y los retos de la alimentación escolar en Colombia, y en el que se revelaron algunas cifras sobre el control del uso de estos recursos en el país.

Como explicó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, “uno de los principales riesgos del PAE es su financiación. Para 2025, desde septiembre el programa se ha visto afectado debido a un déficit de $500.000 millones, lo que afectaría a cerca de tres millones de niños y niñas en los municipios y distritos que gestionan el programa, poniendo en riesgo la alimentación escolar en las instituciones educativas públicas”.

En ese sentido, Rodríguez indicó que desde septiembre de 2025, los departamentos de Antioquia, Chocó y Cauca, así como Buenaventura y Valledupar, presentan suspensiones parciales del PAE que afectan a cerca de 93.000 estudiantes.

La cobertura del PAE es también otro de los retos, de acuerdo con el ente de control, que quedan pendientes por atender. Si bien para 2024 se llegó a un 85 % de la cobertura de los estudiantes, con una inversión por alumno de cerca de COP $800.700, en promedio cada año cerca de un millón de estudiantes de colegios públicos y oficiales no son atendidos por le programa.

Los índices más bajos de cobertura se registran en los departamentos de Amazonas (48,48 %), Casanare (44,72 %) y Guaviare (39,66 %).

En términos de irregularidades en el manejo programa, que se financia con recursos tanto del Gobierno Nacional como de las entidades territoriales, la Contraloría informó que entre 2020 y el primer semestre de 2025 se identificaron 185 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor aproximado de COP $56.000 millones.

En particular, se detectaron sobrecostos cerca de COP $33.000 millones en contratos del programa, lo que representa más del 60 % de los hallazgos relacionados con el PAE en los últimos cinco años. El ente control indicó que los principales detrimentos patrimoniales se registraron en la Amazonía (24 %), así como las regiones de los Llanos y Pacífico.

Frente a esto, la Contraloría advirtió que aún existen problemas y falta de mecanismo para verificar las diferentes etapas de la entrega de alimentos en el país.

