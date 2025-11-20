Convocatorias del Icetex 2026-1, ¿cuándo se inician y qué opciones hay?

Desde el 24 de noviembre, y hasta el 1 de diciembre, se abrirán las líneas de crédito para financiar programas de pregrado en Colombia. Foto: Icetex

El Icetex abrirá en los próximos días la convocatoria para nuevos créditos educativos para el primer semestre de 2026. Desde el lunes, 24 de noviembre, los estudiantes interesados en financiar sus estudios de educación superior podrán aplicar a la convocatoria, mientras que, los que ya tienen créditos podrán renovarlos.

De acuerdo con la institución, en esta oportunidad habrá 6.000 créditos nuevos, más los adicionales que resulten de la estrategia Alianza + Futuro con Instituciones de Educación Superior en el país y que entregan beneficios como la tasa de interés reducida.

En esta convocatoria, los interesados pueden aplicar tanto a créditos a corto plazo con reembolso del 100 % a lo largo de los estudios, o también a créditos a mediano plazo de pago del 60 o el 30 % en época de estudios, y el porcentaje restante luego de graduarse el beneficiario. Si el estudiante aplica a una universidad pública, podrá solicitar créditos educativos para modalidad de sostenimiento.

Además, en esta oportunidad está la opción de financiación para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), programas de educación continuada (diplomados, certificaciones en áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua). Estos cubren la matrícula, (hasta de 2 SMMLV, desde primer semestre) en programas académicos en nivel técnico laboral.

Para esta modalidad (ETDH), los estudiantes deben estar admitidos en un programa de estudios con registro en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - SIET, y pagarán el 30 % del crédito mientras estudian y el restante 70 % luego de la graduación.

También está la posibilidad de financiar programas de estudios de idiomas en el país, diplomados y certificaciones. Esta va dirigida a estudiantes de programas de pregrado en niveles técnicos, tecnólogos o profesionales, con cinco semestres cursados y aprobados en Instituciones de Educación Superior con reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional, y para quienes estén admitidos en una institución con convenio con el Icetex.

Para posgrado en el país, las opciones que hay contemplan que los estudiantes paguen el 40 % del crédito durante sus estudios y reembolsen el porcentaje restante al finalizar. Quienes realizan estudios de especialización en Medicina en Colombia pueden pagar el 20 % en época de estudios y el restante 80 % del crédito después de su graduación.

¿Cuándo abren las convocatorias del ICETEX 2026 1?

Desde el 24 de noviembre, y hasta el 1 de diciembre, se abrirán las líneas de crédito para financiar programas de pregrado en Colombia: Plan Flexible (Mediano Plazo), Plan Equilibrio (Mediano Plazo) y Plan Ágil, (corto plazo), con pago en época de estudios y apoyos de sostenimiento en Instituciones de Educación Superior públicas del país.

A partir del 1 de diciembre, y hasta el 19 del mismo mes, estará disponible la convocatoria de créditos para estudios de posgrado dentro o fuera del país. También, entre el 19 de diciembre, y el 16 de enero se dispondrá de la convocatoria de créditos para en la modalidad de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH y Educación Continuada (diplomados, certificaciones y bilingüismo) en el país.

Para la renovación de créditos los estudiantes pueden iniciar su trámite desde ya, y tienen plazo hasta el 6 de marzo del próximo año. Todas las solicitudes se deben realizar de manera directa, sin intermediarios y a través de la página del Icetex. Estos trámites no tienen costo.