Corte Constitucional aclara que los colegios púbicos no pueden imponer ninguna religión

El colegio nunca respondió formalmente al derecho de petición del padre de la estudiante. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Corte Constitucional emitió una sentencia en la que aclara que la educación religiosa en los colegios públicos no puede imponer un credo particular sobre los estudiantes, y que además, deben garantizar alternativas para quienes opten por no recibir esta materia.

En otras palabras, las instituciones oficiales tienen prohibido promocionar una fe particular y, en consecuencia, deben garantizar que la educación religiosa que imparten tenga un carácter de tipo histórico y cultural.

La decisión se dio luego de una denuncia interpuesta por un ciudadano quien consideró que la libertad de cultos de su hija de 9 años fue vulnerada en el colegio donde estudiaba.

Según explicó la Corte, a la estudiante le enseñaron oraciones propias del catolicismo en la clase de religión de quinto de primaria, una situación que a los ojos de su padre, vulneraba la libertad de cultos de su hija.

Por esto, radicó una petición ante la rectoría del colegio, pidiendo que su hija fuese evaluada a través de trabajos escritos y así no tuviese que volver a entrar a esa clase. Aunque el rector le manifestó, de manera informal, que la situación no afectaría las notas de la estudiante, en el reporte del segundo periodo la materia le quedó en 0,0 lo que afectó su promedio académico, y tuvo consecuencias en la salud emocional de la menor de edad.

Ante esta situación, el padre de familia radicó una acción de tutela que tuvo respuesta por parte de la Corte recientemente. En esta se determinó que, a pesar del fuerte arraigo histórico y cultural que tiene la religión católica en el país, el modelo de Estado laico adoptado en la Constitución de 1991 les impone a los colegios públicos respetar el principio de neutralidad en materia religiosa.

La Corte consideró que se vulneró su libertad de cultos, su derecho a la educación, así como también el principio de laicidad, pues su colegio no le garantizó alternativas que le permitieran continuar con sus estudios, sin tener que aprender contenidos dogmáticos de la religión católica.

Por esto, al colegio se le ordenó modificar su Proyecto Educativo Institucional para garantizar alternativas a los estudiantes que decidan no recibir educación religiosa, eliminar los contenidos dogmáticos católicos de la clase de Religión y asegurar una formación neutral del fenómeno religioso.