El ICETEX ampliará a 20.000 los créditos educativos disponibles en 2026

La entidad destacó que, de manera paralela a las convocatorias 2026-1 y 2026-2, continúa avanzando en el modelo de cofinanciación diferida llamada “Alianza + Futuro”.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció este martes que otorgará 20.000 créditos educativos durante 2026, una cifra superior a la prevista inicialmente. La entidad explicó que, gracias a recursos propios, podrá conceder 9.000 créditos adicionales a los 11.000 que se habían proyectado y anunciado para las dos convocatorias de este año.

De acuerdo con el ICETEX, esta decisión se tomó tras recalcular las utilidades de la institución al cierre de 2025, lo que permitió, dice la entidad, ampliar los cupos disponibles para el acceso, la permanencia y la culminación de estudios de educación superior. Con este ajuste, las convocatorias correspondientes a los dos periodos académicos de 2026 alcanzarán un total de 20.000 créditos educativos.

En lo corrido de 2026, cerca de 6.000 estudiantes ya han accedido a financiación del ICETEX para cursar programas de pregrado, posgrado, educación para el trabajo y desarrollo humano, y formación continua, durante el primer semestre académico del año. Para la convocatoria vigente (2026-1), la entidad informó que se habilitarán 3.000 créditos adicionales, dirigidos a estudiantes que solicitaron financiación a finales de 2025 o en los primeros días de 2026, cumplieron los requisitos y no obtuvieron una respuesta favorable por falta de recursos. Para estos nuevos cupos no se abrirán nuevamente los formularios de inscripción.

El presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo, señaló, citado en un comunicado de prensa, que este aumento representa “un gran esfuerzo económico, conjunto con la actual Junta Directiva de la entidad, para que más estudiantes accedan en 2026 a educación superior”. Agregó que los estudiantes beneficiados con estos créditos adicionales que ya hayan pagado su matrícula con recursos propios podrán solicitar la devolución directamente a su institución de educación superior.

En cuanto a la convocatoria del segundo semestre (2026-2), que iniciará a finales del primer semestre del año, el ICETEX prevé ofrecer 11.000 créditos nuevos en líneas de corto y mediano plazo, tanto para estudios de pregrado como de posgrado, en el país y en el exterior. Sumados a los cupos del primer semestre, el total de créditos otorgados en 2026 llegará entonces a los 20.000 anunciados.

Finalmente, la entidad destacó que, de manera paralela a las convocatorias 2026-1 y 2026-2, continúa avanzando en el modelo de cofinanciación diferida llamada “Alianza + Futuro”. A la fecha, cinco instituciones de educación superior han firmado voluntariamente este convenio, que permite a los estudiantes con crédito ICETEX acceder a tasas de interés más bajas durante el periodo de estudios y de amortización.

