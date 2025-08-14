¿Cuándo será el pago del retroactivo salarial para docentes? Esto se sabe

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El pago del retroactivo salarial es el ajuste que se hace al salario mensual de docentes y funcionarios públicos, pero que no se paga durante los primeros meses del año, cuando se llevan a cabo las negociaciones sobre el incremento.

Es decir, las entidades públicas, incluyendo las Secretarías de Educación, deben hacer un pago en el que se incluya la suma de todos los meses en los que no se pagó el incremento, empezando en enero.

El acuerdo sobre los incrementos salariales que recibirían docentes y funcionarios públicos para 2025 se alcanzó en mayo. El 5 junio el Gobierno publicó los decretos que establecían un incremento del 7 % para las diferentes asignaciones salariales, y definiendo que este pago sería retroactivo aplicando desde 1 de enero.

Una de las Secretarías de Educación que se ha pronunciado sobre el pago de este retroactivo a los docentes de instituciones oficiales fue la de Bogotá. Mediante un trino en su cuenta de X (antes Twitter), esa entidad confirmó la tarde de hoy que “realizamos el pago del retroactivo salarial a cerca de 35.000 docentes. Cumplimos realizando el pago antes del día establecido, según el compromiso adquirido con ellos. Esta información puede ser validada a través de los desprendibles de pago del Sistema Integrado de Gestión de Talento Humano y Nómina”.

🔴 Información de interés para nuestros maestras y maestros:



Desde la Secretaría de Educación informamos que hoy realizamos el pago del retroactivo salarial a cerca de 35.000 docentes.



Cumplimos realizando el pago antes del día establecido, según el compromiso adquirido con… — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) August 14, 2025

Los docentes de la capital del país ya pueden revisar en sus desprendibles de nómina el pago de esta obligación, que, según la Secretaría de Educación, estaba pactada para el 15 de agosto.

Otra de las entidades que se pronunció en las últimas semanas, pero para reportar que tuvo problemas con el pago del retroactivo salarial, fue la Secretaría de Educación de Pereira. De acuerdo con esa entidad, aunque hace más de tres semanas se estaba adelantando el pago de acuerdo con los lineamientos establecidos por ley, hubo problemas en la plataforma que se usa para este fin.

Algunos funcionarios de esa entidad viajaron a finales de julio a una mesa técnica organizada por el Mineducación para capacitarse en el uso de la plataforma y resolver los problemas que se tenían.

Según Caracol Radio, esto mismo estaba ocurriendo con varias Secretarías de Educación en Risaralda, por lo que se espera que la mesa técnica del Ministerio de Educación haya resuelto los obstáculos que presentaba el pago.

