¿Cuándo será la semana de receso de octubre en los colegios distritales de Bogotá?

El calendario escolar para los colegios oficiales del país establece que deben cumplirse 40 semanas lectivas a lo largo del año. Así quedó establecido en la Ley General de Educación, en la que también se establece que los estudiantes deben tener un total de 12 semanas de descanso.

Estas 12 semanas de descanso suelen acumularse principalmente en los meses de enero, junio, julio y diciembre. Sin embargo, el calendario escolar establece una semana de descanso en medio del primer y segundo semestre del año. Para el primer semestre es la Semana Santa, que varía de año a año y suele ubicarse en abril.

Para el segundo semestre del año está la conocida como semana de receso estudiantil. La Secretaría Distrital de Bogotá, que define el calendario escolar para los colegios públicos de la capital, estableció las fechas de las que serán las próximas vacaciones para los estudiantes de estas instituciones.

Recesos o vacaciones de estudiantes en el año escolar 2025 en Bogotá

Del 14 al 18 de abril de 2025. Una semana (Semana Santa).

Del 23 de junio al 11 de julio de 2025. Tres semanas (vacaciones mitad de año).

Del 6 al 10 de octubre de 2025. Una semana (semana receso escolar).

5 de diciembre. Último día de clases de 2025.

De esta manera, la fecha establecida por la autoridad educativa de la ciudad para las próximas vacaciones de los estudiantes de colegios oficiales será a partir del primer lunes de octubre.

Esto no aplica para los colegios privados, que tienen autonomía a la hora de definir el calendario de sus instituciones, siempre y cuando se ajusten a las semanas lectivas establecidas por la ley.

“Los padres de familia, estudiantes, docentes y ciudadanía en general pueden consultar la Resolución 1811 de 2024, por la cual se establece el calendario académico del año 2025 en los jardines infantiles e instituciones de educación preescolar, básica y media del sector oficial de Bogotá D.C.“, explicó la Secretaría de Educación en un comunicado.

