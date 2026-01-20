Logo El Espectador
Educación
Los días de clase que perdieron los estudiantes por los paros de maestros en Bogotá

Un estudio de investigadores de la Universidad Nacional revela que un estudiante bogotano de colegio público perdió, en promedio, 182 días hábiles de clase durante 2012 y 2024 por los paros realizados por maestros. Además del tiempo, los investigadores advierten que puede generar una serie de repercusiones negativas en el aprendizaje, los costos económicos inmediatos en las familias y el futuro laboral de los estudiantes.

Paula Casas Mogollón
21 de enero de 2026 - 01:11 a. m.
La suma de los paros docentes entre 2012 y 2024 equivale a la pérdida de un año escolar completo para los estudiantes de colegios públicos en Bogotá.
Foto: Pexels

¿Cuántos días de clase pierde un estudiante de un colegio público de Bogotá por los paros convocados por los maestros? Esa fue la pregunta que trataron de responder Hernando Bayona, Tatiana Rodríguez y Andrea García, investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, tras analizar datos recopilados entre 2012 y 2024, un período que representa la trayectoria escolar de un niño o niña, desde preescolar hasta 11. El resultado es inquietante: las constantes interrupciones equivalen a perder 1,01 años escolares...

