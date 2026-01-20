Los días de clase que perdieron los estudiantes por los paros de maestros en Bogotá

La suma de los paros docentes entre 2012 y 2024 equivale a la pérdida de un año escolar completo para los estudiantes de colegios públicos en Bogotá. Foto: Pexels

¿Cuántos días de clase pierde un estudiante de un colegio público de Bogotá por los paros convocados por los maestros? Esa fue la pregunta que trataron de responder Hernando Bayona, Tatiana Rodríguez y Andrea García, investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, tras analizar datos recopilados entre 2012 y 2024, un período que representa la trayectoria escolar de un niño o niña, desde preescolar hasta 11. El resultado es inquietante: las constantes interrupciones equivalen a perder 1,01 años escolares...