Curso de alturas en el SENA: cuánto dura, requisitos y cómo inscribirse

El SENA es reconocido por ofrecer programas técnicos y tecnológicos en Colombia. Sin embargo, también tiene programas complementarios o llamados cursos cortos, entre los que está el curso de alturas, una capacitación obligatoria para personas que realizan trabajos en alturas, con el fin de prevenir accidentes por caídas.

La institución tiene cinco niveles de formación en su oferta, que van desde jefes de área, hasta entrenadores. Cada uno tiene tanto requisitos como cantidad de horas diferentes. Pero en términos generales, está dirigido a personas mayores de 14 años de edad, que tengan acceso a internet y disponibilidad de tiempo.

En el caso del curso para jefes de área, este dura solo ocho horas de formación teórica y está dirigido a las personas que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación de la normativa de trabajo en alturas.

El segundo nivel es para trabajadores autorizados y dura 32 horas. Está dirigido al trabajador que realiza las actividades en alturas encomendadas por el empleador o contratante. Dos de los requisitos para este nivel es presentar un certificado de aptitud médica ocupacional que indique que cumple con las condiciones de salud para desarrollar trabajo en alturas, con vigencia máxima de un año. El otro es que esté afiliado al Sistema de Seguridad Social en cualquiera de sus regímenes, o a un régimen exceptuado o especial.

El tercer nivel es de reentrenamiento para trabajadores nuevos en una organización, o si se requiere una actualización del curso. Este dura solo 16 horas presenciales. Acá aplican los mismos requisitos del nivel dos, y adicional se pide certificado de capacitación y entrenamiento en nivel trabajador autorizado o nivel avanzado.

El cuarto nivel es coordinador y tiene una duración de 80 horas presenciales. Este curso brinda herramientas para identificar peligros en los sitios donde se realizarán trabajos en alturas, y la aplicación de medidas correctivas inmediatas para el control de riesgos asociados. Quienes quieran aplicar a este nivel deben presentar, además del certificado de aptitud médica y afiliación al Sistema de Seguridad Social, una constancia de experiencia laboral de doce (12) meses en funciones relacionadas con trabajo en alturas.

Si lo que requieren es una actualización en este nivel, el SENA también tiene disponible ese curso y dura solo 16 horas presenciales. Finalmente, está el nivel de entrenador, que tiene una duración de 130 horas, y si es una actualización dura 35 horas.

Los cursos se dictan en los diferentes centros de formación del país, y los horarios están dependen de cada uno de estos lugares, según su programación disponible. Además, las prácticas se realizan respetando los cupos máximos de aprendices y los protocolos de bioseguridad. Estos grupos se conforman con un máximo de 20 personas. En caso de no completarse este número, la programación de la formación se pospondrá hasta que se alcance el cupo mínimo, respetando el orden de inscripción.

Los cursos disponibles se pueden consultar en la plataforma Betowa. En el buscador deben poner el nivel y la palabra alturas para consultar los cursos disponibles. Allí anuncian cuándo son los periodos de inscripción y el periodo académico. Actualmente, por ejemplo, hay cursos disponibles para el nivel de coordinador en Cúcuta con inscripción hasta el 13 de noviembre, en Medellín hasta el 25 de noviembre, en Paz de Ariporo, Casanare, hasta el 11 de noviembre, en Cali hasta el 24 y 28 de este mes, y en Cartagena hasta el 10 de noviembre.

