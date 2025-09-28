Cursos cortos del SENA 2025: así puede inscribirse gratis y estudiar todo el año

Según la entidad, estos programas están diseñados estratégicamente para que los aprendices adquieran habilidades específicas que fortalezcan su desempeño en distintos sectores productivos del país. Foto: Pexels

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció su oferta permanente de cursos cortos complementarios para 2025, una alternativa gratuita y flexible para quienes buscan actualizar sus conocimientos, mejorar su perfil profesional o explorar nuevas áreas laborales.

Según la entidad, estos programas están diseñados estratégicamente para que los aprendices adquieran habilidades específicas que fortalezcan su desempeño en distintos sectores productivos del país. “Un programa de formación complementaria en el SENA va desde las 40 horas hasta los tres meses y sirve para fortalecer las habilidades específicas en áreas del conocimiento que ustedes prefieran”, explicó Ana Lucila Acosta, profesional de la Dirección de Formación.

A diferencia de otros programas técnicos o tecnológicos, los cursos cortos del SENA están abiertos durante todo el año, lo que significa que no hay fechas límite de inscripción ni convocatorias específicas. Cualquier persona interesada puede iniciar su proceso en el momento que lo desee, sin importar su nivel educativo o experiencia previa.

Ventajas de los cursos cortos del SENA

Los programas complementarios del SENA tienen cinco grandes ventajas, según el comunicado oficial de la entidad:

Acceso gratuito y de calidad a formación certificada.

Flexibilidad en horarios y modalidades (virtuales y presenciales).

Contenidos actualizados que responden a las necesidades del mercado laboral.

Oportunidad de mejorar el perfil ocupacional o explorar nuevos campos de interés.

Promoción de la formación continua, permitiendo actualizarse constantemente.

Con esta oferta, el SENA busca fortalecer las capacidades para el trabajo, fomentar el emprendimiento y contribuir al aumento de la productividad nacional. “El propósito es que cada colombiano tenga la posibilidad de aprender, sin barreras económicas ni geográficas”, señaló la entidad en su comunicado.

¿Cómo inscribirse a los cursos del SENA 2025?

Para consultar la oferta de cursos y realizar la inscripción, los interesados deben ingresar a la plataforma oficial (www.betowa.sena.edu.co), seleccionar el programa de interés y seguir el proceso indicado.

Los cursos están disponibles en diferentes áreas del conocimiento, desde tecnologías de la información, idiomas, y salud, hasta emprendimiento, logística, construcción y agroindustria. Cada formación otorga un certificado oficial del SENA, válido para fortalecer hojas de vida o complementar estudios técnicos y profesionales.

