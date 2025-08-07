No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Cursos presenciales en la India: hay becas para profesionales colombianos

En total son seis cursos en diferentes áreas como la geología, ambiente y sistemas. Las becas incluyen el valor de la matrícula, tiquetes y alojamiento.

Redacción Educación
07 de agosto de 2025 - 03:12 p. m.
Las postulaciones se deberán hacer a través del Icetex.
Foto: Pexels
A través de sus canales oficiales, el Icetex informó que el Gobierno de la India está ofreciendo becas para realizar cursos cortos presenciales. Las convocatorias están dirigidas a profesionales colombianos que tengan mínimo cinco años de experiencia laboral en el área de los diferentes cursos.

Los requisitos generales para aplicar son: tener entre 25 y 45 años de edad, dominio del inglés (B2 certificado), tener título profesional de pregrado y un promedio mínimo de notas de 3,7/5,0 en el pregrado.

(Lea también: ¿Quiere certificar el inglés como segunda lengua? Hay becas disponibles para hacerlo)

Todos los cursos duran dos semanas y cubren el valor de la matrícula, visitas de estudio, tiquetes aéreos de ida y regreso en clase económica, visa, estipendio diario de 1200/1500 rupias (55.000 pesos colombianos), alojamiento, estipendio para libros y materiales.

Los cursos disponibles son:

  • Robótica: abarcará los aspectos teóricos esenciales de la robótica, desde los conceptos básicos hasta las aplicaciones avanzadas.

La fecha límite para aplicar a este curso es el 11 de agosto.

La convocatoria cierra el 25 de agosto.

  • Programa especializado en aprendizaje automático: este curso proporciona una base sólida en Machine Learning, que les permita resolver problemas del mundo real utilizando técnicas modernas, y gestionar el ciclo de vida de los modelos de Machine Learning de manera eficaz.

La convocatoria cierra el 19 de agosto.

  • Manejo de Residuos Sólidos: explora los componentes fundamentales de los sistemas de gestión de residuos, enfatizando la sostenibilidad en los aspectos técnicos, ambientales, sociales, financieros e institucionales.

La convocatoria cierra el 19 de agosto.

  • Automatización Industrial mediante PLC: el curso está orientado a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades sobre los diferentes tipos de PLC, la arquitectura, características y métodos de programación de los PLC.

La convocatoria cierra el 19 de agosto.

  • Teledetección de riesgos geológicos: el curso busca ampliar los conocimientos sobre las aplicaciones de la teledetección y los SIG en las geociencias, con especial énfasis en los riesgos geológicos. El objetivo es capacitar a los profesionales en activo sobre el papel de la teledetección en el mapeo, monitoreo y modelado de riesgos geológicos (deslizamientos de tierra, deformación superficial, avalanchas de hielo y nieve, sistemas de alerta temprana).

La convocatoria cierra el 12 de septiembre.

Las postulaciones se deben hacer a través de la página del Icetex, en este link. Los documentos requeridos deben presentarse en formato PDF. En los nombres de cada curso podrán encontrar los links donde están toda la información de los cursos.

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

