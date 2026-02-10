Cursos virtuales de la Universidad Nacional 2026: cómo inscribirse para estudiar desde casa Foto: Cristian Garavito

La Universidad Nacional, en alianza con la plataforma educativa Coursera, lanzó una nueva serie de cursos virtuales gratuitos, dirigidos a estudiantes, profesionales y todas las personas que estén interesadas en ampliar sus conocimientos.

Estos cursos en línea, explicó la institución, están diseñados para realizarse desde la casa y de manera flexible, de acuerdo con los horarios y ritmos de cada estudiante. La oferta académica incluye contenidos en español e inglés y abarca áreas relacionadas con tecnología, ciencia, salud, investigación, escritura y desarrollo profesional.

Al finalizar cada curso, quienes lo deseen podrán adquirir un certificado adicional, el cual tiene un costo. No obstante, los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional pueden acceder a la certificación sin costo, en el marco del convenio, utilizando su correo institucional.

¿Cuáles son los cursos de la Universidad Nacional disponibles?

En este enlace puede encontrar el catálogo completo. Algunos de los cursos disponibles son:

Aprender a ser cuidador de personas con condiciones crónicas

Aprender de experiencias de cuidadores en condición crónica

Aprendizajes en ingeniería y agricultura con Arduino

Ciencia de datos energéticos

Escritura académica: estilos de citación y referenciación

Identidad digital

La noción de ética para la vida profesional

Más que química

Patentes

Programación con Python, nivel básico

Programación con Python, nivel intermedio

Sistemas difusos

Uso prudente de antimicrobianos en el entorno hospitalario

¿Cómo inscribirse en los cursos de la Universidad Nacional?

Las personas interesadas en inscribirse deben seguir estos pasos:

Revisar el catálogo y seleccionar el curso de interés.

Ingresar a la opción ‘Inscríbete gratis’.

Registrarse con un correo electrónico o iniciar sesión, si ya se cuenta con una cuenta en la plataforma.

Responder el formulario de compromiso para finalizar la inscripción.

