Cursos virtuales de la Universidad Nacional 2026: cómo inscribirse para estudiar desde casa

La Universidad Nacional, en alianza con la plataforma educativa Coursera, lanzó una nueva serie de cursos virtuales gratuitos, dirigidos a estudiantes, profesionales y todas las personas que estén interesadas en ampliar sus conocimientos.
Estos cursos en línea, explicó la institución, están diseñados para realizarse desde la casa y de manera flexible, de acuerdo con los horarios y ritmos de cada estudiante. La oferta académica incluye contenidos en español e inglés y abarca áreas relacionadas con tecnología, ciencia, salud, investigación, escritura y desarrollo profesional.
Al finalizar cada curso, quienes lo deseen podrán adquirir un certificado adicional, el cual tiene un costo. No obstante, los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Nacional pueden acceder a la certificación sin costo, en el marco del convenio, utilizando su correo institucional.
¿Cuáles son los cursos de la Universidad Nacional disponibles?
En este enlace puede encontrar el catálogo completo. Algunos de los cursos disponibles son:
- Aprender a ser cuidador de personas con condiciones crónicas
- Aprender de experiencias de cuidadores en condición crónica
- Aprendizajes en ingeniería y agricultura con Arduino
- Ciencia de datos energéticos
- Escritura académica: estilos de citación y referenciación
- Identidad digital
- La noción de ética para la vida profesional
- Más que química
- Patentes
- Programación con Python, nivel básico
- Programación con Python, nivel intermedio
- Sistemas difusos
- Uso prudente de antimicrobianos en el entorno hospitalario
¿Cómo inscribirse en los cursos de la Universidad Nacional?
Las personas interesadas en inscribirse deben seguir estos pasos:
- Revisar el catálogo y seleccionar el curso de interés.
- Ingresar a la opción ‘Inscríbete gratis’.
- Registrarse con un correo electrónico o iniciar sesión, si ya se cuenta con una cuenta en la plataforma.
- Responder el formulario de compromiso para finalizar la inscripción.
