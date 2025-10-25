Cursos virtuales de primeros auxilios de la Cruz Roja: ¿cómo inscribirse?

Los primeros auxilios pueden salvarle la vida a una persona. Foto: Pxhere

Tener conocimientos básicos de primeros auxilios siempre será útil. En cualquier momento, pueden salvar la vida de un familiar o de un amigo. Como lo dice la Cruz Roja, hasta las situaciones más cotidianas de la vida pueden esconder algún riesgo y siempre será clave que alguien sepa cómo reducir los daños o pueda brindar una atención básica.

Pero lo cierto es que muchas personas no saben qué camino seguir cuando se enfrentan a estas situaciones y deben esperar a que alguien más aparezca para darles una mano. Por eso, es esencial tener, al menos, unas bases de lo que son los primeros auxilios y cómo se debe actuar en determinados momento.

Uno de los caminos más usuales es empezar a formarse en la Cruz Roja Colombiana que, desde hace un buen tiempo, ofrece esa posibilidad.

El curso, que tiene una duración de casi dos horas y se puede realizar de manera virtual, busca enseñar a su estudiantes cómo “identificar procedimientos de atención en primeros auxilios en diferentes emergencias”.

Está compuesto de cinco módulos que incluyen desde una introducción a los primeros auxilios, hasta cómo se debe abordar a una persona lesionada y cómo hay que actuar en una emergencia.

Su costo es de COP 60.000 (pesos colombianos) y se puede hacer a lo largo de un mes. La Cruz Roja Colombiana brinda certificación. En este enlace puede obtener más información.

Otros cursos de primeros auxilios

La seccional Cundinamarca y Bogotá de la Cruz Roja también ofrece un par de cursos virtuales para aquellas personas que se quieran formar en primeros auxilios.

Por un lado, hay un curso virtual de ocho horas, que está diseñado para personas que tengan más de 14 años. En él, se espera que los estudiantes aprendan a identificar emergencias médicas, aplicar técnicas básicas de primeros auxilios, realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), manejar hemorragias y heridas y a actuar en casos de emergencias médicas comunes.

Su costo es de COP 60.390 y en este enlace puede inscribirse.

Por otra parte, esa misma entidad ofrece un curso virtual de 40 horas, cuyo costo es de COP 116.490. A diferencia del anterior, en este se le enseña a los estudiantes una más amplia diversidad de temas: desde prevenir emergencias y evaluar la escena, hasta manerar hemorragias y realizar traslado de pacientes.

Aquí se puede inscribir.

