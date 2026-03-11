De COP 300 millones a COP 23.000 millones: el impuesto que preocupa a universidades privadas

Tras la medida, las universidades privadas están replanteando sus presupuestos para este año. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Al menos 100 universidades privadas del país podrían verse afectadas por el Decreto 0173 de 2026, con el que el Gobierno creó un nuevo impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica declarada por los desastres climáticos. “No somos empresas ni damos utilidades”, dice Harold Castilla, rector de la Universidad Minuto de Dios, quien asegura que la noticia los tomó por sorpresa.

Con la medida, instituciones privadas como la Uniminuto, cuenta Castilla, también vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), ahora...