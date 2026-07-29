Publicidad

Home

Educación

De la Espriella designa a María Carolina Restrepo como directora del ICBF

Recientemente, Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana, se había lanzado al Senado de la República por el partido Centro Democrático.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Educación
29 de julio de 2026 - 11:42 p. m.
María Carolina Restrepo es la directora designada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
María Carolina Restrepo es la directora designada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Foto: María Carolina Restrepo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, por medio de sus redes sociales, informó que María Carolina Restrepo Cañavera será la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante su Gobierno.

“Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”, señaló De la Espriella en sus redes sociales.

Restrepo Cañavera señaló que aceptaba esta misión y que trabajará “por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”.

Recientemente, Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana, se había lanzado al Senado de la República por el partido Centro Democrático. Cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; en Administración de Empresas de Harvard University; en Finanzas Corporativas del CESA; de Negociación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad del Rosario; y en Fiscalidad Internacional de la Universidad Santiago de Compostela.

Además, es fundadora y una de las socias de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, donde ha liderado procesos de inversión extranjera, reorganización empresarial, defensa patrimonial, entre otros.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

María Carolina Restrepo Cañavera

Carolina Restrepo

De la Espriella

Abelardo de la Espriella

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

 

Pelagato(41805)Hace 8 minutos
Seguimos en las mismas. No tiene ninguna experiencia en el sector.
Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 27 minutos
No tiene la más mínima experiencia, según sus estudios y hoja de vida. Nombramiento politiquero.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.