De la Espriella designa a María Carolina Restrepo como directora del ICBF

María Carolina Restrepo es la directora designada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: María Carolina Restrepo

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El presidente electo, Abelardo De la Espriella, por medio de sus redes sociales, informó que María Carolina Restrepo Cañavera será la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) durante su Gobierno.

“Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”, señaló De la Espriella en sus redes sociales.

Restrepo Cañavera señaló que aceptaba esta misión y que trabajará “por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”.

Recientemente, Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana, se había lanzado al Senado de la República por el partido Centro Democrático. Cuenta con una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario; en Administración de Empresas de Harvard University; en Finanzas Corporativas del CESA; de Negociación, Conciliación y Arbitraje de la Universidad del Rosario; y en Fiscalidad Internacional de la Universidad Santiago de Compostela.

Además, es fundadora y una de las socias de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, donde ha liderado procesos de inversión extranjera, reorganización empresarial, defensa patrimonial, entre otros.

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