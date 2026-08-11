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De la Espriella propone implementar clases virtuales tras emergencia por el sismo

El presidente Abelardo De la Espriella aseguró que establecerá junto al Ministerio de Educación un plan de choque tras la afectación de la infraestructura educativa en varias ciudades del país. En Manizales, por ejemplo, se han reportado 24 colegios con afectaciones calificadas como críticas.

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Redacción Educación
12 de agosto de 2026 - 01:04 a. m.
El lunes 10 de agosto se presentó un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia.
El lunes 10 de agosto se presentó un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia.
Foto: EFE - Juan Diego López
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Desde Armenia, Quindío, el presidente De la Espriella aseguró que establecerá junto al Ministerio de Educación un plan de choque, luego de que la infraestructura de varias instituciones educativas resultara afectada tras el sismo de magnitud 7,4 que se registró en la mañana de este lunes 10 de agosto y que ha dejado, hasta el momento, 188 víctimas mortales.

Este plan de choqué, explicó De la Espriella en la rueda de prensa, se centra en poner en marcha un mecanismo de educación virtual, “tal cual se hizo en la pandemia (...) No recuperamos esa infraestructura, pero lo vamos a hacer”.

De acuerdo con el reporte entregado por Asocapitales, con corte a las 4:00 p.m. de este martes 11 de agosto, son varias las infraestructuras educativas que han resultado afectadas. En Pereira, por ejemplo, son 60 los centros educativos comprometidos.

En Quibdó, otra de las ciudades afectadas por el temblor, se han registrado nueve infraestructuras totalmente colapsadas, de las cuales tres son edificios municipales, cuatro corresponden a edificaciones educativas y dos son instalaciones de salud.

Manizales, por su parte, ha reportado que 24 colegios presentan afectaciones calificadas como críticas. Además, hay 19 edificaciones parcialmente colapsadas y 23 viviendas colapsadas.

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Por Redacción Educación

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MARIO DE JESUS RODRIGUEZ URIBE(73776)Hace 55 minutos
Ya le tiene computadores a todos los estudiantes, los niños manejan el computador ? Que señor tan olímpico, no sabe dónde está parado.
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