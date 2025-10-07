Descuentos en el pago del crédito con Colfuturo: plazo y cómo acceder al beneficio

Las personas pueden solicitar a Colfuturo hasta USD 50.000 para apoyar posgrados en el exterior. Foto: Pixabay

La Fundación Colfuturo anunció que durante las próximas semanas, hasta el 31 de octubre, las personas que tengan deudas de crédito con la entidad podrán acceder a un beneficio.

Teniendo en cuenta la tasa de cambio actual de dólar a peso colombiano, que se ha mantenido por debajo de los COP 4.000 durante varias semanas, Colfuturo lanzó una estrategia para que los beneficiarios del Programa Crédito Beca cambien la deuda de dólares a pesos colombianos. Esto, según la entidad, les permitirá “mejorar las condiciones financieras” de su deuda.

Además, por realizar este trámite, se ofrecerá un incentivo. “Quienes tomen la decisión de cambiar su deuda de dólares a pesos antes del 31 de octubre de 2025, no solo se beneficiarán de eliminar el riesgo cambiario, sino que recibirán un descuento de USD 500 en sus créditos beca, y obtendrán plazos y tasas muy convenientes con los bancos aliados”, explicó la Fundación en un comunicado.

Aunque hay algunos bancos que hacen parte de la estrategia, los deudores podrán escoger la entidad financiera de su preferencia para realizar este cambio, o podrán pagar la deuda directamente.

¿Cómo obtener el beneficio de descuento en el crédito de Colfuturo?

Las personas que quieran obtener el cambio y el incentivo por este proceso, deberán enviar un correo electrónico antes del 31 de octubre al correo deudapesos@colfuturo.org. Allí deberán informar que quieren hacer el cambio.

“A partir de ese momento, recibirán el acompañamiento por parte de Colfuturo durante todo el proceso. La Fundación les garantizará poder hacer el cambio a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) más baja entre el día que envían el correo y el cierre de la transacción”, añadió la Fundación en el documento.

Según la entidad, en comparación con la TRM de abril, una deuda podría pasar de COP 110 millones, a COP 96 millones. “La medida busca que las personas beneficiarias que aún tienen obligaciones pendientes puedan realizar el pago de parte de su crédito en un momento favorable del mercado, gracias a la revaluación del peso frente al dólar”, indicó Jerónimo Castro, director de Colfuturo, en el comunicado.

