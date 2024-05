‘Desde el inicio cuestioné la metodología con que se eligió al rector de la U. Nacional’

Ministra de educación de Colombia, entrevista. Foto: Óscar Pérez

Si todo sale como está previsto, este martes 7 de mayo se llevará a cabo una reunión muy esperada por la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia: la del Consejo Superior Universitario, que fue el órgano encargado de elegir a Ismael Peña como rector, como sucesor de la profesora Dolly Montoya.

El encuentro estará presidido por la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien rechazó la manera como Peña se posesionó el pasado jueves, ante una notaría de Bogotá, algo inédito en la historia de la U. Nacional. En él espera, como cuenta en esta entrevista, que se resuelvan varios de los puntos que han causado controversia en este proceso que hoy tiene en crisis a la principal universidad pública del país.

¿Con qué otros elementos no está de acuerdo Vergara? ¿Por qué continúa negándose a firmar el acta que le daría luz verde a la posesión de Peña? El Espectador conversó con ella.

Usted solicitó la grabación de la sesión del CSU del 21 de marzo hasta con una tutela. Más allá de identificar las intervenciones que hubo ese día, ¿tiene otros reparos a lo que contiene ese documento?

Durante el desarrollo de la sesión del 21 de marzo de 2024, cuando se debatió y aprobó por mayoría la metodología para el proceso de designación de rector de la Universidad Nacional, dejé constancia que esta podía estar en contravía de las disposiciones normativas internas que regulan el proceso y sacrificar derechos fundamentales de los cinco candidatos.

Tal como lo indicó en dicha sesión la Secretaria General de la Universidad, quien funge como Secretaria Técnica del Consejo Superior Universitario, las actas del CSU son “supremamente detalladas, y el mismo cuerpo colegiado lo estableció así, como soporte en caso de cualquier investigación o cualquier situación en la que se deba mostrar el detalle de algo”.

No tener certeza de ese nivel de detalle y, por el contrario, contar con un documento donde la mayor parte de su contenido se encuentra anonimizado, son las razones que hacen necesario contar con la grabación de la sesión, la cual se prolongó por más de 9 horas y cuya deliberación estuvo nutrida.

Como usted ya ha dicho, según consta en el acta, se votó la confidencialidad de los votos, pero no se votó la confidencialidad del acta. ¿Por qué?

Tal como lo establecen las normas de la institución, en la sesión extraordinaria del CSU que se convoque para la designación de rector, el único punto de la agenda debe ser este, el cual se integra por la verificación del quórum, el establecimiento de la metodología y la deliberación.

Ahora bien, aunque en el desarrollo de la sesión, el Director Jurídico Nacional hizo una presentación sobre el carácter de las actas de los cuerpos colegiados y de la información en ella contenida, en la dinámica de la deliberación y en los puntos que se votaron, este asunto fue meramente expositivo.

¿Por qué cree que la Secretaría General de la Universidad Nacional no ha incluido los cambios que usted ha solicitado?

La posición que adoptaron y han defendido varios Consejeros, durante y después de la sesión, en el sentido de no revelar sus identidades en cada una de sus intervenciones y decisiones, considero que es la principal razón por la cual no se logra contar con un documento con mayor nivel de detalle. Fue una exigencia que, reitero, fue sentada por la misma Secretaria General al inicio de la jornada.

Cuatro de los cinco representantes que no son del gobierno ya pidieron que se le entregue el acta con sus nombres identificados. Con la aceptación de los cambios que usted ha solicitado, ¿firmaría el acta para que Ismael Peña se pueda posesionar como rector?

Lo primero es contar con una nueva versión del proyecto del acta y tener la oportunidad de confrontar lo plasmado en el documento versus la grabación de la sesión. Debo indicar que esta última fue negada bajo el argumento de gozar de reserva.

Ahora bien, no debe perderse de vista que la realidad de hoy es distinta a la de ayer, antes de la protocolización de la llamada posesión del Dr. José Ismael Peña, por cuanto sobrevivieron hechos que, considero, debemos revisar y debatir al interior del CSU.

Hay un asunto que no queda claro en el acta: ¿Usted firmó la resolución 046 de 2024 en la que se comunica la designación de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional?

No, el proyecto de resolución No 046 nunca fue suscrito por mí, ni se expidió en el desarrollo de la sesión; lo que sí es cierto es que se leyó, revisó y me fue entregado para firma.

Acá debo reiterar que, desde el desarrollo de la sesión, he formulado cuestionamientos legales a la metodología votada por la mayoría del CSU, la cual fue el vehículo para materializar la decisión que se consiga en el proyecto de resolución. Esto, sumado a no contar con un proyecto de acta de sesión con el mayor nivel de detalle, son razones suficientes para no haber firmado.

Usted ha rechazado la posesión que hizo Ismael Peña ante una notaría. ¿Han contemplado algún tipo de acción jurídica para reversar esa posesión?

Hoy estamos en otro momento y con nuevos elementos frente al debate suscitado en torno al proceso de designación del rector de la Universidad Nacional de Colombia. Es un momento que requiere un análisis sereno y de rigurosidad jurídica para definir la pertinencia de tomar o no acciones judiciales.

El debate sobre la posesión de Ismael Peña también tiene que ver con quien asumía la rectoría de la Universidad. Usted señaló que debía continuar la persona encargada, pero Dolly Montoya ya había renunciado para la fecha. Ante esta situación, Peña aseguró que un equipo jurídico le recomendó posesionarse, ¿qué responden a esta explicación?

Las discusiones jurídicas por posturas y conceptos en torno a lo que ha sido este proceso de designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia han estado a la orden del día, y todo esto nos lleva a que desde el Consejo Superior Universitario y el Ministerio se proceda a revisar con detalle y cuidado los hechos y circunstancias que han surgido desde la sesión del pasado 21 de marzo.

En la elección del rector que se llevó a cabo el 21 de marzo, usted siempre estuvo jugada por el voto único y, de hecho, señaló que el voto múltiple iba en contra de la normatividad. ¿Cree que la designación puede enfrentar algún tipo de problema jurídico?

Ya existen muchos cuestionamientos y reproches de orden jurídico en cuanto a la metodología aprobada por la mayoría del CSU para la designación de rector; esto seguramente será el insumo para acciones judiciales, tanto en contra como a favor de la decisión.

El viernes convocó a una sesión del CSU. ¿Qué temas espera abordar en esa reunión? Ismael Peña dice que no ha recibido invitación aún, ¿piensa invitarlo?

Lo primero es lograr que todos podamos participar en este espacio, cuya propuesta de agenda del orden del día busca, entre otros puntos, deliberar y decidir sobre la situación actual del cargo de rector de la U. Nacional; sobre el trámite y decisión de la renuncia de la representante de los estudiantes, la cual fue presentada desde el pasado mes de abril. También, y no menos importante, se debe definir la ruta a seguir para atender las peticiones radicadas ante el CSU, en las que se hacen serios cuestionamientos al proceso de designación de rector.

En caso de que Ismael Peña se posesione como rector de la Universidad Nacional, ¿cómo cree que será la relación entre su cartera y el gobierno con él después de lo que ha venido pasando en las últimas semanas?

El Ministerio de Educación Nacional seguirá apostando por materializar la garantía del derecho fundamental a la educación en todo el territorio nacional, trabajando con todos los actores del sector para lograr este objetivo.

