Designan nuevo rector en la EIA, tras salida del vicepresidente electo José Manuel Restrepo

Juan Manuel Restrepo Cadavid, nuevo rector de la Universidad EIA. Foto: Universidad EIA

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Ayer, 22 de julio, el Consejo Superior Universitario de la Universidad EIA se reunió para designar a un nuevo rector en su institución. El máximo órgano de decisión de la EIA eligió a Juan Manuel Restrepo Cadavid para ocupar el cargo.

Restrepo es PhD en Política y Administración Pública de la Universidad de Hong Kong. Su pregrado profesional fue en administración de empresas, en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), y cuenta con dos maestrías en esta área.

Su llegada se da tras la salida de José Manuel Restrepo, quien se desempeñó como rector de la institución hasta su elección como fórmula vicepresidencial del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Tras su salida, la EIA encargó la rectoría a Nathalia Vélez López, quien estuvo al frente de la institución durante el proceso de designación.

La universidad destacó sobre Juan Manuel Restrepo que “a lo largo de su trayectoria ha liderado procesos de transformación institucional, fortalecimiento académico y sostenibilidad en organizaciones educativas de gran escala, integrando la formación con las necesidades del sector productivo y las dinámicas de innovación”.

Aunque ya es oficial su designación, la Universidad EIA dijo que dará a conocer la fecha de posesión y el proceso de transición institucional hacia la nueva rectoría en los próximos días.

“Asumo esta designación con profundo sentido de responsabilidad y gratitud. Recibo una universidad con una sólida trayectoria de excelencia y con una comunidad académica comprometida con la transformación del país. Mi propósito será trabajar, de la mano de profesores, estudiantes, colaboradores, egresados y aliados, para seguir fortaleciendo la calidad académica, impulsar el desarrollo de las ciencias de la salud, ampliar nuestra proyección internacional y consolidar una Universidad cada vez más conectada con los grandes desafíos de la sociedad”, afirmó Restrepo en el comunicado tras la designación.

De acuerdo con la institución, este proceso de evaluación y selección se llevó a cabo con el acompañamiento de una firma especializada externa. “Su designación marca el inicio de una nueva etapa para la Universidad EIA, orientada a consolidar un proyecto institucional que continuará fortaleciendo la excelencia académica, el desarrollo de las ciencias de la salud, la investigación, la internacionalización y la articulación con el sector empresarial, pilares que han consolidado a la Universidad como un referente de educación superior en Colombia”, señalaron en un comunicado.

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