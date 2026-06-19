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Dos visiones para la educación: lo que prometen Cepeda y De La Espriella

Mientras Iván Cepeda promete fortalecer la educación pública y ampliar su presencia en los territorios, Abelardo de la Espriella propone una formación más orientada al empleo, los ciclos cortos y la virtualidad. Expertos consultados coinciden, sin embargo, en una inquietud: los dos programas dejan preguntas sobre cómo se financiarán sus propuestas.

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Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
19 de junio de 2026 - 02:01 a. m.
Expertos consultados coinciden, sin embargo, en una inquietud: los dos programas dejan preguntas sobre cómo se financiarán algunas de sus propuestas.
Expertos consultados coinciden, sin embargo, en una inquietud: los dos programas dejan preguntas sobre cómo se financiarán algunas de sus propuestas.
Foto: El Espectador

En esta segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, la educación parece haber quedado relegada a un segundo plano. Omar Garzón Ospina, economista e investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, considera que una de las razones es que la agenda pública está dominada por asuntos que hoy generan una mayor sensación de urgencia, como la seguridad, la paz, la salud o el estado de la economía.

Sin embargo, esa ausencia preocupa a varios expertos. Como advirtió recientemente...

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
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