Dos visiones para la educación: lo que prometen Cepeda y De La Espriella

Expertos consultados coinciden, sin embargo, en una inquietud: los dos programas dejan preguntas sobre cómo se financiarán algunas de sus propuestas. Foto: El Espectador

En esta segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, la educación parece haber quedado relegada a un segundo plano. Omar Garzón Ospina, economista e investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, considera que una de las razones es que la agenda pública está dominada por asuntos que hoy generan una mayor sensación de urgencia, como la seguridad, la paz, la salud o el estado de la economía.

Sin embargo, esa ausencia preocupa a varios expertos. Como advirtió recientemente...