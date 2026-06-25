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Educación, el difícil examen que espera al gobierno de De La Espriella

El nuevo gobierno nacional, que promete una “patria milagro”, encontrará en el sistema educativo varios retos históricos, como problemas en la cobertura en la educación inicial, deserción en el colegio y un serio problema de calidad. A esto se suman posibles tensiones en torno al presupuesto.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
25 de junio de 2026 - 12:00 a. m.
Estudiantes en el campus universitario.
Estudiantes en el campus universitario.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Abelardo de la Espriella es el próximo presidente y cuando llegue a la Casa de Nariño también le esperan varios retos en un sector que quedó relegado en la campaña: educación. Según las propuestas que planteó, se puede esperar un escenario de cambio frente al gobierno de Gustavo Petro.

Por ejemplo, en un video divulgado poco después de las elecciones, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, le envió un mensaje al sector de la educación superior y dio algunas pistas sobre el enfoque del próximo gobierno: “Debo decirles que vamos a...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
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