Educación, el difícil examen que espera al gobierno de De La Espriella

Estudiantes en el campus universitario. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Abelardo de la Espriella es el próximo presidente y cuando llegue a la Casa de Nariño también le esperan varios retos en un sector que quedó relegado en la campaña: educación. Según las propuestas que planteó, se puede esperar un escenario de cambio frente al gobierno de Gustavo Petro.

Por ejemplo, en un video divulgado poco después de las elecciones, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, le envió un mensaje al sector de la educación superior y dio algunas pistas sobre el enfoque del próximo gobierno: “Debo decirles que vamos a...