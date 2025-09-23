No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Educación
Otra evaluación internacional pone a prueba la educación en Colombia

Paula Casas Mogollón
23 de septiembre de 2025 - 11:58 p. m.
Alrededor de 7 mil estudiantes de tercero y sexto de colegios públicos y privados acaban de presentar el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), de la UNESCO, que compara a 19 países de América Latina en lectura crítica, matemáticas o ciencia. ¿Cuál es el propósito de esta prueba?
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Unos 7 mil estudiantes de grados tercero y sexto de Colombia acaban de presentar, entre el 9 y el 17 de septiembre, unas pruebas que buscan evaluar, una vez más, sistema educativo. Se trata del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), que se realiza cada cinco años y analiza cómo están los países de América Latina y el Caribe en áreas como matemáticas, lectura crítica, escritura y ciencias. Además, incluye un componente clave sobre habilidades socioemocionales.

Estas pruebas, realizadas por el Laboratorio Latinoamericano de...

