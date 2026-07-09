El 51 % de los niños de entre 6 y 8 años en Colombia enfrenta riesgos para aprender a leer

En Colombia, 1,3 millones de niños atraviesan la etapa de alfabetización inicial con riesgo para el desarrollo de la lectura. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Si Romina Paola Durán pudiera hacerle llegar un mensaje al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a su gabinete que se posesionará en menos de un mes, sería que la alfabetización inicial (de 1.° a 3.° grado) debería consolidarse como una prioridad de política pública en el país.

Los primeros años de escolaridad, continúa la investigadora argentina, “representan una oportunidad única: cuando las dificultades se identifican y se atienden a tiempo, es posible revertirlas. Por el contrario, cuando no se interviene...