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El 51 % de los niños de entre 6 y 8 años en Colombia enfrenta riesgos para aprender a leer

Un análisis adelantado en seis países de la región concluyó que Colombia, junto con Argentina, es uno de los países donde una mayor proporción de niños entre los 6 y los 8 años enfrentan riesgos para aprender a leer.

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Redacción Educación
09 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
En Colombia, 1,3 millones de niños atraviesan la etapa de alfabetización inicial con riesgo para el desarrollo de la lectura.
En Colombia, 1,3 millones de niños atraviesan la etapa de alfabetización inicial con riesgo para el desarrollo de la lectura.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Si Romina Paola Durán pudiera hacerle llegar un mensaje al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a su gabinete que se posesionará en menos de un mes, sería que la alfabetización inicial (de 1.° a 3.° grado) debería consolidarse como una prioridad de política pública en el país.

Los primeros años de escolaridad, continúa la investigadora argentina, “representan una oportunidad única: cuando las dificultades se identifican y se atienden a tiempo, es posible revertirlas. Por el contrario, cuando no se interviene...

Por Redacción Educación

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