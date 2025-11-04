Logo El Espectador
Educación
El Catatumbo estrena colegios: vienen otros desafíos

Tras meses de espera, el Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) anunciaron la entrega de dos de los colegios prometidos por el Gobierno Petro durante el Estado de Conmoción Interior. Aunque varios actores del sistema celebran la noticia, piden que se tengan en cuenta variables que son fundamentales para tener éxito, como el bienestar docente.

Redacción Educación
04 de noviembre de 2025 - 11:55 p. m.
En el municipio de El Tarra se está construyendo la Ciudadela del Conocimiento, la cual integrará educación básica, media y superior.
Foto: Valentina Matiz Bernal

En los enfrentamientos que hubo en el Catatumbo, en Norte de Santander, desde el 16 de enero de este año, hay una cifra, además de los 40 mil desplazados y 117 asesinatos, que ayuda a dimensionar la gravedad de lo ocurrido: más de 46.000 niños y niñas se quedaron sin clases. Es una población tan grande como para llenar el estadio El Campín, de Bogotá.

(Lea: Profesores de universidades públicas se oponen a...

