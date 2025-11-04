El Catatumbo estrena colegios: vienen otros desafíos

En el municipio de El Tarra se está construyendo la Ciudadela del Conocimiento, la cual integrará educación básica, media y superior. Foto: Valentina Matiz Bernal

En los enfrentamientos que hubo en el Catatumbo, en Norte de Santander, desde el 16 de enero de este año, hay una cifra, además de los 40 mil desplazados y 117 asesinatos, que ayuda a dimensionar la gravedad de lo ocurrido: más de 46.000 niños y niñas se quedaron sin clases. Es una población tan grande como para llenar el estadio El Campín, de Bogotá.

