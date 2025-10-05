El furor de las universidades por la IA: se han creado 198 programas en 3 años

Entre 2022 y agosto de 2025, el Ministerio de Educación aprobó 198 programas relacionados con la inteligencia artificial —55 en universidades públicas—. Esta explosión curricular para algunos expertos se trata de una apuesta en la que hay que caminar con precaución. ¿Están esas instituciones leyendo correctamente el mercado laboral? Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hace un par de meses se convocó a la comunidad de Saravena (Arauca), un municipio del piedemonte andino que se extiende en el norte de la Orinoquía, para responder una pregunta: ¿Qué carrera debe ofrecer la universidad?

Con 76.000 habitantes, en su mayoría dedicados —según cifras del Dane— a la ganadería y otras actividades agropecuarias, el municipio nunca había tenido un programa presencial de carreras universitarias. Y, ahora, con una estrategia de la Universidad Industrial de Santander (UIS), se ofertará a 90 estudiantes una...