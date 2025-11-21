Logo El Espectador
Educación
Futuro de la U. Nacional está en manos del CSU: Múnera tras decisión del Consejo de Estado

En entrevista con El Espectador, Múnera asegura que facilitará la transición a una nueva rectoría, habla sus reparos al fallo del Consejo de Estado y sobre las dudas que tiene frente al regreso, o no, de José Ismael Peña al cargo de rector.

Paula Casas Mogollón
21 de noviembre de 2025 - 04:05 p. m.
Rector de la Universidad Nacional, en entrevista.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ayer, 20 de noviembre, el Consejo de Estado declaró nula la resolución con la cual Leopoldo Múnera había sido designado como rector de la Universidad Nacional, la institución de educación superior pública más grande de Colombia. Esta fue la segunda sentencia de dos casos relacionados. En la primera, el alto tribunal declaró que el proceso de selección de José Ismael Peña, quien fue designado como rector semanas antes que Múnera, fue legal.

Este proceso ha estado marcado por varias discusiones. En cuanto a la designación de Peña, porque el...

