Futuro de la U. Nacional está en manos del CSU: Múnera tras decisión del Consejo de Estado

Rector de la Universidad Nacional, en entrevista. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ayer, 20 de noviembre, el Consejo de Estado declaró nula la resolución con la cual Leopoldo Múnera había sido designado como rector de la Universidad Nacional, la institución de educación superior pública más grande de Colombia. Esta fue la segunda sentencia de dos casos relacionados. En la primera, el alto tribunal declaró que el proceso de selección de José Ismael Peña, quien fue designado como rector semanas antes que Múnera, fue legal.

Este proceso ha estado marcado por varias discusiones. En cuanto a la designación de Peña, porque el...