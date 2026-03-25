Publicidad

Home

Educación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El mundo no logrará la meta en educación para 2030, pero no todas son malas noticias

La UNESCO acaba de publicar uno de los tres informes que evalúan qué tan cerca estamos de cumplir el ODS de educación. Aunque los autores dicen que estamos lejos de la meta, resaltan que no se puede considerar como un fracaso. También resaltan el caso de América Latina, considerado uno de los sistemas de educación más equitativos del planeta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
25 de marzo de 2026 - 11:23 a. m.
Aunque el mundo ha ampliado la cobertura, hoy hay cerca de 330 millones más de niños, niñas y jóvenes en la escuela que en el 2000, el rezago sigue siendo enorme.
Aunque el mundo ha ampliado la cobertura, hoy hay cerca de 330 millones más de niños, niñas y jóvenes en la escuela que en el 2000, el rezago sigue siendo enorme.
Foto: El Espectador - Nelson Sierra

A cinco años de la meta global, el mundo no logrará que todos los niños, niñas y jóvenes estén en el sistema educativo en 2030. Hoy, 273 millones siguen sin escolarizar. Pero, contrario a lo que podría parecer, esto no implica un fracaso total de la agenda en educación. Así lo plantea el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM, por sus siglas en inglés) 2026, que acaba de ser publicado por la UNESCO. Este es el primero de una serie de tres documentos que buscan revisar qué ha funcionado (y qué no) en el intento por cumplir el...

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

educacion

noticias de educacion

metas ODS educacion

Metas educacion 2030

Colombia escolarización

niños, niñas y jóvenes estén en el sistema educativo

Premium

PremiumEE

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.