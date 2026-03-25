El mundo no logrará la meta en educación para 2030, pero no todas son malas noticias

Aunque el mundo ha ampliado la cobertura, hoy hay cerca de 330 millones más de niños, niñas y jóvenes en la escuela que en el 2000, el rezago sigue siendo enorme. Foto: El Espectador - Nelson Sierra

A cinco años de la meta global, el mundo no logrará que todos los niños, niñas y jóvenes estén en el sistema educativo en 2030. Hoy, 273 millones siguen sin escolarizar. Pero, contrario a lo que podría parecer, esto no implica un fracaso total de la agenda en educación. Así lo plantea el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM, por sus siglas en inglés) 2026, que acaba de ser publicado por la UNESCO. Este es el primero de una serie de tres documentos que buscan revisar qué ha funcionado (y qué no) en el intento por cumplir el...