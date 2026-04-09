El panorama “agridulce” de las mujeres en la educación superior en Colombia

Según el informe, solo el 14 % de las mujeres alcanzan un logro adecuado de las competencias. Foto: Getty Images

En Colombia el acceso de las mujeres a la educación ha presentado avances. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el porcentaje de mujeres matriculadas creció del 51,5 % en 2010 al 53,1 % en 2023. Pero este panorama, en palabras de Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) de la Universidad Icesi, es agridulce.

Aunque hoy representan la mayoría de los estudiantes universitarios del país, persisten brechas importantes. Dicho de otro modo, las desigualdades no se...