El plan de la U. Nacional para ampliar su Sede Amazonía: necesitan COP 214.000 millones

Campus de la Universidad Nacional Sede Amazonía. Foto: Harrison Calderón, Comunicaciones UNAL Sede Amazonia.

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El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional le dio, la semana pasada, el visto bueno a un plan para ampliar su Sede Amazonía, en Leticia. El proyecto contempla una inversión de COP 214.000 millones y la construcción de infraestructura que sumaría 22.700 metros cuadrados de área a esa sede de la institución.

“El proyecto forma parte de las iniciativas priorizadas dentro del Conpes 4181 aprobado en 2026, el cual reconoce la importancia estratégica del Plan Nacional de Espacios Educativos para la Vida Comunitaria 2022-2026 del Banco de Desarrollo de América y el Caribe. En ese marco, la propuesta se presentó ante el Ministerio de Educación Nacional como una estrategia para fortalecer la educación superior en regiones de frontera y especialmente relevantes para el desarrollo nacional”, explicó la U. Nacional en un comunicado.

El proyecto está planificado para completarse en 2034 y busca sumar capacidades académicas e investigativas a la institución, así como espacios para el bienestar universitario.

De acuerdo con la institución, durante la sesión en la que se discutió el proyecto se destacó su importancia ante el panorama de cobertura de educación superior en la Amazonía, en donde apenas el 27 % de los jóvenes logra transitar de la educación media (el colegio) a la educación universitaria.

“Tales cifras evidencian la necesidad de ampliar la oferta educativa en la región, una brecha que la expansión de la UNAL Sede Amazonia busca ayudar a cerrar mediante el aumento de la cobertura y el fortalecimiento de la presencia académica de la Institución en el territorio”, señaló la institución en el comunicado.

Además de la construcción de infraestructura, el proyecto incluye el fortalecimiento de programas que la Sede Amazonía ofrece con el apoyo de las sedes de Bogotá, Medellín y Manizales. Dentro de estos se encuentran Ingeniería Ambiental, Arquitectura y Ciencias de la Computación.

También, se espera que la Sede pueda fortalecer o abrir nuevos pregrados propios, como Ciencias Ambientales, Gestión Territorial Intercultural y Antropología, así como un posgrado en Estudios Amazónicos.

La U. Nacional detalló que “actualmente la Sede Amazonia atiende a 583 estudiantes. Con la consolidación del Plan Maestro, la capacidad proyectada hacia 2034 será cercana a los 1.894 estudiantes, Para ello, la Universidad prevé ampliar la cobertura mediante el fortalecimiento del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama) y el Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET), además nuevas ofertas de posgrado y otras estrategias orientadas a responder a las necesidades de la región”.

Aunque ya están definidas las tres fases en las que se desarrollaría el proyecto, aún falta un paso crucial: obtener los recursos para financiarlo. Con el proyecto aprobado por el Consejo Superior Universitario, aseguró la institución, la rectoría será la encargada de gestionar los recursos ante el Gobierno nacional.

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