Educación
El profe que hizo de La Mojana un laboratorio educativo, finalista del Global Teacher Prize

Jairo Rafel Castro ha reducido la deserción escolar e inspirado a niñas a seguir carreras científicas en La Mojana, una región vulnerable al cambio climático. Hoy está entre los mejores profesores del mundo.

Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
24 de diciembre de 2025 - 02:16 p. m.
Jairo Rafael Castro, de 39 años, es docente en La Mojana y hoy está nominado entre los mejores 50 profesores del mundo.
Foto: Cortesía

Jairo Rafel Castro ha hecho de La Mojana un laboratorio educativo para los jóvenes que viven en las zonas rurales. Ese territorio, ubicado entre Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, fue uno de los más afectados por el fenómeno de La Niña de 2010, cuando más de 200.000 personas resultaron afectadas y 20.000 viviendas inundadas. Desde entonces, la comunidad ha trabajado en diversas estrategias para adaptarse al cambio climático, como Agroanfibia, que fue impulsada por Castro y lo llevó a estar entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize,...

Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
Pedro Peregrin(63303)Hace 24 minutos
Precioso trabajo del profesor Jairo Rafael Castro y muy buena reseña de Paula. !Está es le gente bella que hace bello el mundo.!
Hincha Rojo(87476)Hace 30 minutos
👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
