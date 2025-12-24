El profe que hizo de La Mojana un laboratorio educativo, finalista del Global Teacher Prize

Jairo Rafael Castro, de 39 años, es docente en La Mojana y hoy está nominado entre los mejores 50 profesores del mundo. Foto: Cortesía

Jairo Rafel Castro ha hecho de La Mojana un laboratorio educativo para los jóvenes que viven en las zonas rurales. Ese territorio, ubicado entre Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia, fue uno de los más afectados por el fenómeno de La Niña de 2010, cuando más de 200.000 personas resultaron afectadas y 20.000 viviendas inundadas. Desde entonces, la comunidad ha trabajado en diversas estrategias para adaptarse al cambio climático, como Agroanfibia, que fue impulsada por Castro y lo llevó a estar entre los 50 finalistas del Global Teacher Prize,...