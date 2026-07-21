El SENA abrió su tercera convocatoria para formación virtual en 2026: quedan pocos días

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió oficialmente la tercera convocatoria de formación virtual, en la que los aspirantes pueden acceder a la amplia oferta que tiene una de las instituciones públicas más importantes del país.
“La Tercera Convocatoria Virtual SENA 2026 abre inscripciones del 21 al 24 de julio de 2026. Es su próxima oportunidad para acceder a formación técnica y tecnológica completamente gratuita en modalidad 100% virtual desde cualquier lugar del país”, informó la entidad en su página web.
Tras la semana de inscripciones, que finaliza este viernes, habrá varias fechas claves durante el proceso de selección. Se hará una primera fase de pruebas el 28 y 29 de julio.
Los resultados de estas pruebas y los aspirantes que lograron un cupo en alguno de los programas de formación virtual se conocerán el 10 de agosto.
Tras conocer estos resultados, la siguiente fecha importante para los seleccionados será del 9 al 18 de septiembre, cuando se abrirá el período de matrícula. Finalmente, se espera que las clases inicien el 21 de septiembre de 2026.
¿Qué programas ofrece el SENA virtualmente?
La convocatoria incluye una amplia variedad de programas que pueden consultarse directamente en la página web del SENA. Incuye formación tecnológica y especializaciones tecnológicas que se brindan en modalidad 100 % virtual.
Algunos de los más solicitados, de acuerdo con la entidad, son los siguientes:
- Análisis y Desarrollo de Software
- Gestión Logística
- Gestión de Mercados
- Producción Multimedia
- Planeación Tributaria
- Gestión del Talento Humano por Competencia
- Gestión y Seguridad de Bases de Datos
- Diseño de Productos Turísticos
- Marketing y Modelos de Negocio Online
El proceso de inscripciones debe hacerse directamente en el portal del SENA, Betowa, y el paso a paso puede consultarse en su misma página web.
Es importante recordar que el SENA no cobra por estos procesos de inscripción ni cuenta con intermediarios que faciliten el proceso. Evite caer en estafas.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚