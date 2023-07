El sueño de entrar a una universidad pública: solo pasa el 48% de los inscritos

Cerca de 223.000 admitidos no se matriculan a primer curso en la IES. Foto: Piqsels

Ingresar a una carrera en una universidad pública es, para muchos colombianos, el único camino para estudiar una profesión. Por eso, muchos, tras terminar el colegio, tratan de pasar los exámenes de admisión. Pero casi la mitad de ellos no es admitido. (Lea Hay más de 50 plazas disponibles para ser profesor en la ESAP. ¿Cómo aplicar?)

Así lo acaba de revelar un análisis publicado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Sus autores evaluaron datos desde el 2014 al 2021 del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y del Ministerio de Educación Nacional (MEN). (Lea Semana clave para la educación: ¿Qué debería tener la reforma del Gobierno Petro?)

Entre sus principales hallazgos, encontraron que, en promedio, de los inscritos a primer curso en Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales cada semestre, solo 48% es admitido. Por el contrario, el 82% de quienes se inscribieron en una institución privada fue admitido.

En otras palabras, señala el LEE, “623.000 inscritos en IES oficiales no son admitidos” y, posiblemente, quedan “por fuera del sistema educativo”. Una de las razones, explica el Laboratorio en un comunicado, es que esos estudiantes no cuenten con la preparación académica, es decir, puede haber “problemas desde la calidad educativa en la educación básica y media”. Otros de los motivos son falta de cupos y de recursos económicos.

El LEE analizó también cuál es la “tasa de matrícula” en las universidades, es decir, la relación del número de matriculados con el de admitidos. Encontraron que, en promedio, “223.000 admitidos no se matriculan a primer curso (primer semestre del curso o la carrera) en las IES”.

Es decir, que “2 de cada 10 admitidos en IES oficiales no se matriculan, y 3 de cada 10 admitidos en IES privadas, no se matriculan”. Es algo que se traduce, indican, en cupos asignados que no son utilizados.

Para decirlo en otros términos, en las instituciones públicas de los admitidos, el 82% se matricula en primer curso. De los admitidos en las privadas, el 72% decide matricularse en primer semestre.

“En el caso de las instituciones oficiales, la barrera principal se encuentra en el proceso de admisión, mientras que, en las instituciones privadas, el desafío radica en la matriculación”, asegura el LEE.

“Aumentar la cobertura en educación superior es importante para promover la igualdad de oportunidades, impulsar el desarrollo económico, mejorar la calidad de vida de la población, fomentar el avance social y cultural, y estimular la investigación y el desarrollo. Es una inversión a largo plazo que beneficia tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto”, añade el LEE.

