Emiten alerta por la situación del PAE indígena en La Guajira

Imagen de referencia. Aún faltan 6 entidades territoriales por empezar la operación del PAE. Foto: Alcaldía de Piedecuesta

Desde el inicio del calendario escolar se han registrado diferentes reportes sobre el avance en el inicio de la operación del Programa de Alimentación Escolar en Colombia. En el último reporte entregado por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) indica que faltan seis municipios o departamentos por iniciar la operación de este servicio para los estudiantes de colegios y escuelas públicas.

Esto significa que Casanare, Cesar, Guainía, Maicao y Lórica ya iniciaron su operación. Estas entidades territoriales se encontraban dentro de las 11 que, según el reporte anterior, no habían dado inicio al PAE. Ahora, está pendiente por entrar en funcionamiento la alimentación escolar de Sincelejo, Girardot, Caquetá, Córdoba, Montería y Popayán.

“Reconocemos el esfuerzo que hace cada una de las Entidades Territoriales Certificadas, y valoramos el compromiso de las que iniciaron de manera oportuna junto con el calendario escolar. No obstante, se hace necesario solicitar a las 6 ETC que aún no han iniciado la atención PAE, que agilicen, dado que es la alimentación escolar la que está de por medio”, dijo Luis Fernando Correa Serna, director de la UApA.

Además, la Unidad emitió una alerta por la situación que se presenta en tres entidades territoriales. La primera es La Guajira, que si bien ya inició la operación en Maicao, en el resto del territorio hay “importantes desafíos para la contratación del PAE indígena”.

Funcionarios de la entidad visitaron el departamento y “realizaron reuniones con autoridades locales, secretarios de educación y alcaldes, para discutir el estado actual de la alimentación escolar en el departamento. Así mismo, se propició un encuentro con líderes de comunidades indígenas wayuu, las cuales tienen un rol determinante en la operación del PAE en esta parte del país”.

Por otra parte, en Chía se emitió una alerta, pues la operación del PAE reportó funcionamiento hasta el pasado 23 de febrero, pero no se ha informado acerca del proceso de licitación para garantizar la alimentación para el resto del año. Además, en Soacha se emitió alerta porque el contrato actual termina este 29 de febrero, aunque ya se está realizando la licitación para continuar la operación y se espera que el 1 de marzo sea adjudicada.

“Es necesario insistir en la importancia de no interrumpir la operación del PAE durante el calendario estudiantil dada la incidencia de este tipo de programas como estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo de nuestros niños, niñas adolescentes y jóvenes”, puntualizó Correa.

La UApA también informó que Sincelejo y Maicao iniciaron la operación del PAE indígena, pero aún no han iniciado la operación para cubrir al resto de la población que tienen a su cargo.

