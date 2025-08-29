En América Latina hacen falta más de tres millones de profesores, ¿de dónde saldrán?

Según la UNESCO, en América Latina se requieren 3,2 millones de profesores adicionales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, más de 300 actores clave en educación, entre ellos 14 ministros y ministras del sector, se dieron cita para discutir uno de los temas que más inquieta al sector: la escasez de docentes. Si bien los esfuerzos por aumentar las tasas de matrícula han permitido que millones de niños, niñas y jóvenes ingresen a los colegios, la cantidad de profesores sigue siendo insuficiente. Un reciente