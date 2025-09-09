En Colombia, el 22% de los estudiantes abandonan el pregrado en el primer año: OCDE

Para este estudio, la OCDE analiza los sistemas educativos de las 38 naciones que lo integran, entre las que está Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“El mundo avanza en educación, pero las barreras de acceso y la deserción siguen inquietando”. Esta fue la principal conclusión del Panorama de la Educación de 2025, una investigación elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que mide el estado de la educación a nivel mundial. Para ello, la entidad analiza los sistemas educativos de las 38 naciones que lo integran,...