Educación
En Colombia, el 22% de los estudiantes abandonan el pregrado en el primer año: OCDE

La OCDE publicó el Panorama de la Educación de 2025, una investigación en la que mide el estado de la educación a nivel mundial. En Colombia, aunque hay avances, todavía inquietan las cifras de deserción, repetición y sobreedad.

Paula Casas Mogollón
09 de septiembre de 2025 - 11:11 p. m.
Para este estudio, la OCDE analiza los sistemas educativos de las 38 naciones que lo integran, entre las que está Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“El mundo avanza en educación, pero las barreras de acceso y la deserción siguen inquietando”. Esta fue la principal conclusión del Panorama de la Educación de 2025, una investigación elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que mide el estado de la educación a nivel mundial. Para ello, la entidad analiza los sistemas educativos de las 38 naciones que lo integran,...

